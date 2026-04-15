日本最大級のキャンドルイベント『TOKYO TOWER CANDLE DAYS 2026』 10月23～25日 開催決定！

一般社団法人日本キャンドル協会

一般社団法人日本キャンドル協会（東京都港区 代表理事：金指琢也、以下 JCA）は、東京タワーにて日本最大級のキャンドルイベント『TOKYO TOWER CANDLE DAYS 2026（通称：TTCD2026）』を開催します。

長らく人々の暮らしと共にあるキャンドルやローソクの“生火”。その灯りは、便利さに満ちた現代においても、人の心を整え、会話を生み、空間を特別なものに変える力を持っています。本イベントは「毎年4万人以上の動員を誇る、国内最大級のキャンドルフェスティバル」として、今年も唯一無二の“灯り体験”をお届けします。

イベントのコンセプトは、五感で楽しむ、灯りの体験。日本の象徴的ランドマークである東京タワーを舞台に「灯す・つくる・競う・語る・撮る・つながる」をテーマとした多彩なコンテンツを展開します。来場される皆様が、多様なキャンドルをじかに見て、耳を澄ませて、香りを嗅いで、実際に触れて、、、と思い想いにキャンドル体験を楽しめる空間を提供します。

東京タワーの足元に広がる幻想的な灯り、キャンドルづくりやマーケット、アート作品展示などを通して、キャンドルが持つ癒しの力と表現の可能性をお楽しみください。

■開催概要

・名 称：TOKYO TOWER CANDLE DAYS 2026（TTCD2026）

・開催日：2026年10月23日(金)、24日(土)、25日(日)

・時 間：10:00～20:00（23日のみ14:00～20:00）

・場 所：東京タワー 正面玄関前イベント広場、タワー内イベントスペース（1F）

・来場者：約45,000名（3日間合計）

・主 催：一般社団法人 日本キャンドル協会 / 株式会社JCA

・入場料：無料（一部コンテンツは有料）

■「五感で楽しむ"灯りの体験"」開催プログラム（予定）

会場では、キャンドルを「灯す・つくる・競う・語る・撮る・つながる」体感できる多彩なプログラムをご用意しています。

・【競う／語る】JAPAN CANDLE ARTIST AWARD 2026

ハンドメイドキャンドルアーティストNo.1を決めるアワード。国内外から集まったキャンドルアーティストたちが技術と表現力を「競い合う」コンペティションであり、作品を通してキャンドルの魅力を「語り合う」場となります。

なお、今回はキャンドルを創るのみならず「飾る」コンテスト部門も新設し、キャンドルを効果的にディスプレイするコーディネートの楽しさも提案します。（アワード作品募集は5月予定）

・【灯す／撮る】東京タワーキャンドルナイト

ライトアップされた東京タワーの足元に、幻想的な無数の生火が広がるキャンドルナイト。東京タワーの人工の灯りと、眼前に広がる無数のキャンドルを自ら「灯す」感動とともに、フォトジェニックな空間を「撮る」楽しみを存分に味わっていただけます。

・【つくる／灯す】体験型ワークショップ

キャンドル作りをはじめ、老若男女問わず誰もが気軽に参加できるワークショップを多数開催。色や香りを選び、自分だけのオリジナルアイテムを「つくる」喜び、作ったキャンドルをご自宅で「灯す」楽しさを体験できます。

・【つながる／撮る】キャンドルマーケット

個性豊かなキャンドルアーティストのオリジナルキャンドルを展示・販売。お気に入りの作品を見つけ、アーティストや来場者同士が「つながる」場となるとともに、美しいディスプレイを「撮る」楽しみも広がります。

・【語る／つながる】キャンドルステージ

キャンドルの灯りに包まれた特設ステージで、JAPAN CANDLE ARTIST AWARD 2026の授賞式をはじめ、エンターテインメントやトークショーを展開予定。幻想的な空間の中で、受賞者や特別ゲストが想いを「語り」、心が「つながる」非日常のひとときを提供します。



・【灯す／つながる】メッセージキャンドル

キャンドルの灯りは悲しみを和らげ乗り越える「鎮魂・復興の灯り」でもあります。自分自身の願い事や大切な人へのメッセージを書いて灯すメッセージキャンドルを、福島や能登半島の復興支援活動の一環としておこない、灯すことによって人々の想いをつなげます。

■イベント最新情報について

本イベントの情報詳細は、以下にて随時更新します。

・JCA公式HP https://japan-candle.org/

・JCA公式Instagram @jca_official(https://www.instagram.com/jca_official/)

＜日本キャンドル協会について＞

日本キャンドル協会（JCA）は、2009年に設立され、日本国内およびアジアに6,000名以上の会員を擁する国内最大級のキャンドル団体です。資格認定スクール事業を中核に、キャンドルアーティストやインストラクターの育成・輩出を行うとともに、制作技術や安全に関する正しい知識の普及啓発に取り組んでいます。

さらに、日本最大級のキャンドルイベント「TOKYO TOWER CANDLE DAYS」や、制作者No.1を決める「JAPAN CANDLE ARTIST AWARD」の開催を通じて、キャンドル文化の発展やキャンドルアーティストの技術向上・才能発掘を推進しています。

また、キャンドルを通じた芸術表現の可能性を広げると同時に、環境に配慮したものづくりや持続可能なライフスタイルの提案にも寄与し、「作る・灯す・飾る・贈る」という文化の定着と発展を目指した活動を行っています。

公式サイト：https://japan-candle.org/