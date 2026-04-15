和歌山・白良浜でエアショー開催｜エアレース世界選手権 優勝パイロット・室屋義秀が2026年初フライトを披露！（4月25日）

株式会社パスファインダー白良浜の上空で行われるエアショー（c）Taro IMAHARA TIPP

・和歌山県・南紀白浜の白良浜でエアショーを開催

・エアレース世界選手権でアジア初・年間総合優勝経験を持つパイロット・室屋義秀選手が出演

・2026年シーズン初のフライトパフォーマンス

・開催日：2026年4月25日（土）／1日2回実施

・白砂と海を背景にした開放的な空間で体感できるイベント

和歌山県・南紀白浜の観光名所・白良浜で、飛行機によるアクロバット飛行を披露する「エアショー」が2026年4月25日（土）に開催されます。

出演するのは、エアレース世界選手権でアジア人初の年間総合優勝経験を持つ日本を代表するトップパイロット・室屋義秀選手。2026年シーズン最初のフライトパフォーマンスを、海と空が広がる開放的なロケーションで楽しめる特別なイベントです。

イベント公式サイト https://www.nankishirahama.jp/news/18933/(https://www.nankishirahama.jp/news/18933/)

■ 見どころ

１. 2026年シーズンの幕開けとなる初フライト

本エアショーは、室屋義秀選手にとって2026年最初のフライトパフォーマンスとなります。シーズンの始まりを告げるフライトとして、高い完成度の操縦技術をご覧いただけます。

エアレース世界選手権 アジア人初の年間総合優勝パイロット・室屋義秀（c）Yusuke Kashiwazaki PATHFINDER

２. 白良浜の絶景と融合する空の芸術

碧い海と白砂のコントラストの中、機体が描くスモークの軌跡が空に広がります。観光地ならではのロケーションとフライトが融合した景観が特徴です。

白砂と海を背景にしたフライトパフォーマンス（c）Taro IMAHARA TIPP３. ビーチならではの開放感の中で体感

海岸から広がる空の中でフライトが展開され、エンジン音や想像を超える飛行機の動きを含めた立体的なパフォーマンスを体感できます。

■ 室屋義秀とは

砂浜で見上げる、忘れられない15分間。家族や友人と共有したい感動体験。（c）Taro IMAHARA TIPP

室屋義秀（むろや よしひで）選手は、日本を代表するエアロバティックパイロットです。

エアレース世界選手権でアジア人初の年間総合優勝経験を持ち、国内外の大会やエアショーで活躍しています。

正確な操縦技術と安定した飛行に定評があり、日本各地でのイベントやパフォーマンスを通じて、航空の魅力を広く発信しています。

室屋義秀選手 公式サイト https://yoshi-muroya.jp/(https://yoshi-muroya.jp/)

■ 白良浜について

白良浜（しららはま）は、和歌山県南紀白浜を代表する観光スポットで、「日本の渚百選」にも選ばれています。白い砂浜と青い海が特徴で、関西圏から多くの観光客が訪れる人気のビーチです。

本イベントでは、この白良浜の自然環境を背景に、空のパフォーマンスを楽しむことができます。

■ 開催概要

・イベント名： 第7回南紀白浜エアショー2026

・開 催 日： 2026年4月25日（土）

・時 間 ：

１.11:00～11:30（フライト約15分）

２.14:00～14:30（フライト約15分）

・場 所 ： 和歌山県・南紀白浜 白良浜 海上

・予 備 日： 2026年4月26日（日）※同時刻

・備 考 ： 天候等により中止または内容変更の可能性あり

■ アクセス情報

・会場： 和歌山県西牟婁郡白浜町864

・電車： JR紀勢本線「白浜駅」から車で約15分

・車 ： 紀勢自動車道「南紀白浜IC」から約15分

・空路： 南紀白浜空港より車で約10分

・最寄りバス停：「白良浜」下車 徒歩すぐ

※当日は道路、駐車場が混雑します。公共交通機関の利用を推奨します。

Googleマップで場所を確認する(https://maps.app.goo.gl/qCGTVP4pNF3jf6nW9)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社パスファインダー

担当者名：櫻井 ひとみ

メール：info2@path-finder.co.jp

電話：070-4446-6090

公式サイトURL：https://yoshi-muroya.jp/(https://yoshi-muroya.jp/)