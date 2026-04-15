POP MARTが国内最大級の駅型商業施設「LUCUA 1100」に期間限定出店。初めての方もファンの方も楽しめる特別な体験を。

株式会社POP MART JAPAN

世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、2026年4月29日（水）に期間限定で「POP MART LUCUA 1100（ルクア イーレ）POP UP」をオープンいたします。



より多くのお客様にPOP MARTの魅力をお届けするため、気軽に立ち寄れるJR大阪駅直結の国内最大級の駅型商業施設『LUCUA 1100』に9月まで出店します。LUCUA 1100は、『ギャップ、コントラスト、マリアージュ』をコンセプトに、異なるジャンルのショップや商品を融合させ、新しい価値や体験を提供する商業施設です。POP MARTはこの特長を活かし、新たなお客様との出会いを広げるとともに、すでにご愛顧いただいているお客様にはブランドの魅力をさらに体感いただける場を提供します。



LUCUA 1100店のオープンを祝うビジュアルには、POP MARTを代表するIPであり、今年20周年を迎えるMOLLYを起用します。MOLLYは、湖のように澄んだブルーの大きな瞳と、ぷくっと尖らせた口元が特徴のキュートな女の子です。絵を描くことが大好きで、いつも好奇心いっぱいに世界を眺めており、空想や憧れをすべて絵に描き留め、いつまでも自由で楽しく創作を続けることが彼女の夢です。MOLLYの自由で好奇心あふれる世界観は、異ジャンルを組み合わせ、新しい価値を生み出すLUCUA 1100のコンセプトと共鳴し、訪れるお客様に新しい出会いをお届けします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

POP MART JAPAN公式サイトURL： https://www.popmart.com/jp

◆POP MART LUCUA 1100 POP UP店 概要

・所在地：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 4F

・グランドオープン日：2026年4月29日（水）

・営業時間：10:30～20:30

※営業時間は変更または臨時休業となる場合がございます。

◆PICK UP商品

今年20周年を迎えるMOLLY20周年商品や話題のTwinkle Twinkleシリーズ、6月より開始するFIFAワールドカップ2026とTHE MONSTERSとのコラボ商品など、豊富なラインナップを用意しております。

◆POP MARTとは

POP MARTは、ポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているグローバルブランドです。私たちのパーパスは、デザイナートイや楽しい体験を通じて、日常の瞬間を彩り、人々にインスピレーションを与えることです。私たちは IP（Intellectual Property、知的財産）の育成と運営、デザイナートイの企画とその販売、テーマパークや体験型イベント、さらにはデジタルエンターテイメントにも注力しています。現在、POP MARTは30以上の国と地域で570店舗以上を展開し、2,500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を設置。さらに、さまざまな販売チャネルを通じて90以上の国と地域の消費者にリーチしています。また、POP MARTは世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援し、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、HIRONO（ヒロノ）、CRYBABY（クライベイビー）など、数々の象徴的なキャラクターを展開。これらのIPを活かしたクロスオーバー作品を生み出し、新たな価値を創造しています。私たちのミッションはTo light up passion & bring joy（世界中に情熱をかき立て、喜びを届けること）。POP MARTは単なるブランドではなく、創造力の可能性が広がっている銀河です。



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権利表記：(C)POP MART