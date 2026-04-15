【5月7日開催】集客しても売上につながらない理由とは？「5方良し経営セミナー」開催
■概要
本セミナーでは、多くの経営者が抱える
「集客しているのに売上につながらない」「問い合わせはあるが成約しない」「施策がバラバラで成果が出ない」
といった課題を整理し、集客から売上につなげる“導線設計”について解説します。
多くの企業では、広告・SNS・SEOなど様々な施策を実施しているにも関わらず、
それぞれが分断されており、顧客がスムーズに流れない状態に陥っています。
その結果、
・集客はできているが売上が伸びない
・問い合わせが成約につながらない
・広告費ばかり増えて利益が残らない
・再現性がなく成果が安定しない
といった状態が発生します。
その背景には、「集客から成約までの導線が設計されていない」という共通課題があります。
本セミナーでは、
・集客しても売上につながらない本当の原因
・顧客が自然に流れる導線設計の考え方
・成約率を高める営業導線の作り方
・LTVを最大化する仕組み
・施策を連動させるマーケティング設計
など、売上につながる集客の本質を体系的にお伝えします。
また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、
会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年5月7日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「集客しても売上につながらない会社」は成長できないのか
中小企業の多くは、
「集客はできているが売上が伸びない」
「広告やSNSをやっているが成果が安定しない」
「問い合わせはあるが成約率が低い」
といった課題を抱えています。
特に成長段階では、施策を増やすほど複雑化し、
顧客導線が分断されることで、成果が出にくくなります。
その結果、
・広告依存が強くなる
・利益率が低下する
・施策の再現性がなくなる
といった悪循環に陥ります。
同社では、これらの問題の本質は
「集客力」ではなく「導線設計」にあると考えています。
そのため、本セミナーでは単なる集客テクニックではなく、
「売上につながる集客導線の設計」をテーマに開催します。
■セミナー内容（一部）
・集客しても売上につながらない構造の正体
・顧客導線が分断される原因
・売上につながる導線設計の考え方
・成約率を高める営業プロセス
・LTVを最大化する仕組み
・5方良し経営の実践方法
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■「社長の分身」という支援サービスとの関係
同社では、集客から売上までの導線設計を支援するサービスとして
「社長の分身」を提供しています。
経営者の頭の中にある戦略や判断を整理し、
集客・営業・LTVまで一貫した仕組みとして設計することで、
再現性のある売上構造の構築を支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・集客しているのに売上が伸びない
・問い合わせが成約につながらない
・広告やSNSの成果が安定しない
・売上につながる導線を作りたい
・経営を仕組み化したい
中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact