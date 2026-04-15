【5月7日開催】集客しても売上につながらない理由とは？「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

本セミナーでは、多くの経営者が抱える

「集客しているのに売上につながらない」「問い合わせはあるが成約しない」「施策がバラバラで成果が出ない」

といった課題を整理し、集客から売上につなげる“導線設計”について解説します。

多くの企業では、広告・SNS・SEOなど様々な施策を実施しているにも関わらず、

それぞれが分断されており、顧客がスムーズに流れない状態に陥っています。

その結果、

・集客はできているが売上が伸びない

・問い合わせが成約につながらない

・広告費ばかり増えて利益が残らない

・再現性がなく成果が安定しない

といった状態が発生します。

その背景には、「集客から成約までの導線が設計されていない」という共通課題があります。

本セミナーでは、

・集客しても売上につながらない本当の原因

・顧客が自然に流れる導線設計の考え方

・成約率を高める営業導線の作り方

・LTVを最大化する仕組み

・施策を連動させるマーケティング設計

など、売上につながる集客の本質を体系的にお伝えします。

また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、

会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年5月7日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「集客しても売上につながらない会社」は成長できないのか

中小企業の多くは、

「集客はできているが売上が伸びない」

「広告やSNSをやっているが成果が安定しない」

「問い合わせはあるが成約率が低い」

といった課題を抱えています。

特に成長段階では、施策を増やすほど複雑化し、

顧客導線が分断されることで、成果が出にくくなります。

その結果、

・広告依存が強くなる

・利益率が低下する

・施策の再現性がなくなる

といった悪循環に陥ります。

同社では、これらの問題の本質は

「集客力」ではなく「導線設計」にあると考えています。

そのため、本セミナーでは単なる集客テクニックではなく、

「売上につながる集客導線の設計」をテーマに開催します。

■セミナー内容（一部）

・集客しても売上につながらない構造の正体

・顧客導線が分断される原因

・売上につながる導線設計の考え方

・成約率を高める営業プロセス

・LTVを最大化する仕組み

・5方良し経営の実践方法

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■「社長の分身」という支援サービスとの関係

同社では、集客から売上までの導線設計を支援するサービスとして

「社長の分身」を提供しています。

経営者の頭の中にある戦略や判断を整理し、

集客・営業・LTVまで一貫した仕組みとして設計することで、

再現性のある売上構造の構築を支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・集客しているのに売上が伸びない

・問い合わせが成約につながらない

・広告やSNSの成果が安定しない

・売上につながる導線を作りたい

・経営を仕組み化したい

中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact