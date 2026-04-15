ダンデライオン・チョコレート、日本上陸10周年を機に初のロイヤルティプログラムを開始

Dandelion Chocolate Japan 株式会社

ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表：堀淵清治）は、2026年2月に迎えた日本上陸10周年の節目を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、ブランド初となる「ロイヤルティプログラム」を導入いたします。

サンフランシスコ発のBean to Bar チョコレート専門店として2016年に日本へ上陸して以来、私たちは一貫してカカオ本来の味わいと、その背景にあるストーリーをお届けしてきました。この10年間で育まれたお客さまとの大切なつながりを、より深く、より永く続けていきたいという想いから、本プログラムは誕生しました。

▪️詳しくはこちら：https://dandelionchocolate.jp/pages/loyalty-program(https://dandelionchocolate.jp/pages/loyalty-program)

ロイヤルティプログラム導入の背景

ダンデライオン・チョコレートは、単にチョコレートを販売するだけでなく、Bean to Barの文化を通じて「日常の中の特別な体験」を提案してまいりました。 近年、日常的に店舗やオンラインストアを訪れてくださるリピーターのお客さまが増加していることを受け、一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、よりパーソナルな体験を提供できる仕組みの必要性を感じていました。 10周年を機にスタートする本プログラムを通じて、お客さまとカカオの新しい関係性を共に育んでまいります。



ロイヤルティプログラムの概要

本プログラムでは、ご購入金額やご利用頻度に応じて、「ベーシック」「エキスパート」「マスター」の3つのステージをご用意しました。

ロイヤルティプログラムの参加方法

- 更新日： 毎月1日（2026年4月15日以降のご購入分より反映）- 対象店舗： 公式オンラインストア、および国内各店舗（一部ポップアップストアを除く）- ステージ判定： 過去の積算ご購入金額に基づき決定※特典内容は、今後さらなる拡充を予定しております。

本プログラムへの参加には、メールマガジンの登録が必要となります。

- 新規のお客さま： 下記URLよりメールマガジンへご登録ください。- 既にご登録済みのお客さま： 自動的にプログラムの対象となります。お手続きは不要です。- ご注意点： オンラインストア・実店舗での購入履歴がある場合でも、メールマガジン未登録の状態では特典が付与されません。必ず登録状況をご確認ください。

【会員証のご利用方法】

- オンラインストア： ログインした状態でご注文ください。- 実店舗： お会計時にマイページの会員証（QRコード）をご提示ください。

※ご購入後の履歴合算（後付け）はいたしかねます。お会計前の提示にご協力をお願いいたします。



▼詳細はこちらよりご確認ください

URL：https://dandelionchocolate.jp/pages/loyalty-program





【よくあるご質問】

Q. プログラムへの入会費や年会費はかかりますか？

A. 入会金・年会費ともに無料です。メールマガジンへのご登録のみで、どなたでもご参加いただけます。



Q. 既にメールマガジンを購読していますが、改めて登録が必要ですか？

A. いいえ、新たなお手続きは不要です。現在ご登録いただいているメールアドレスにて、そのままプログラムの対象となります。

Q. 自分の現在のステージはどこで確認できますか？

A. オンラインストアの「マイページ」よりご確認いただけます。店舗でのお買い物の際も、マイページ内の会員証（QRコード）をご提示いただくことで、スムーズにステージを反映いたします。

Q. 実店舗での買い物もステージ判定の対象になりますか？

A. はい、対象となります。お会計時に会員証をご提示ください。なお、一部の期間限定ポップアップストア等は対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



Q. 会員証を提示し忘れてしまった場合、後から購入履歴を追加できますか？

A. 誠に恐れ入りますが、システム上、お会計完了後の履歴統合（後付け）は承ることができません。大切なつながりを記録させていただくためにも、お会計の際の提示にご協力をお願いいたします。

Q. 複数のメールアドレスで登録してしまいました。購入金額を合算できますか？

A. 申し訳ございませんが、異なるアカウント間の履歴合算はいたしかねます。今後はメインでご利用のアカウントにログインの上、お買い物をお楽しみください。



Q. ステージが変わるタイミングはいつですか？

A. 毎月1日に、過去の積算ご購入金額に基づいて自動的に更新されます。



▼会員登録はこちら

URL：https://account.dandelionchocolate.jp/profile







ダンデライオン・チョコレートについて

ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 外観ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 内観

トッド・マソニスらによって2010年にサンフランシスコで創業。2008年に共同運営していたWEB事業売却を機に、友人のガレージを借りてチョコレートを作り始めたトッドらが、100年以上前からある本来の製造法に立ち返り、本物のチョコレートを再現しようと突き詰めた結果がBean to Bar(https://dandelionchocolate.jp/pages/about#beantobar) チョコレートでした。



ダンデライオン・チョコレートでは、使用するカカオ豆の生産者をすべて訪れ、時には発酵から乾燥までのプロセスについて対話し、交渉を行った上で、直接輸入しています。Bean to Bar ブームによって様々な手法が展開される中、カカオ本来のフレーバーを純粋に味わうために、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用し、シンプルな美味しさを追求し続けています。

2016年2月に東京・蔵前に日本1号店を開き、日本への進出を果たしました。三重・伊勢、東京・吉祥寺にも店舗を展開しています。（2026年4月現在）



公式サイト： https://dandelionchocolate.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan

日本国内の店舗

ファクトリー＆カフェ蔵前 外観ファクトリー＆カフェ蔵前 内観

■ファクトリー&カフェ蔵前

https://dandelionchocolate.jp/pages/factory-cafe-kuramae

Instagram: https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan/

■ショップ&カフェ伊勢外宮

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■The Market 吉祥寺

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-kichijoji

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■オンラインストア

https://dandelionchocolate.jp