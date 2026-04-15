イッツコムが、サステナビリティパートナーとしてリコーブラックラムズ東京と東京都市大学の産学連携による「地域スポーツを通じたまちづくり」の取り組みを特別番組として制作・放送

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社(本社所在地：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム)は、ジャパンラグビーリーグワン所属のリコーブラックラムズ東京（所在地：東京都世田谷区、ゼネラルマネージャー：西辻勤）と東京都市大学(所在地：東京都世田谷区、学長：野城智也)が実施する産学連携による「地域スポーツを通じたまちづくり」をテーマにした教育プログラムにおいて、リコーブラックラムズ東京のサステナビリティパートナーとして、その趣旨に賛同し、活動内容を取材を元に構成してイッツコムチャンネルで放送する特別番組を制作いたします。

イッツコムは、リコーブラックラムズ東京とのサステナビリティパートナーシップを通じて、ラグビーを起点とした地域交流の促進やダイバーシティの推進、子どもたちがスポーツに親しむ機会の創出などに取り組んでいます。

東京都市大学 都市生活学部 北見研究室の「地域スポーツを通じたまちづくりに関するマーケティング・ブランディング」をテーマに実施する演習カリキュラムで、リコーブラックラムズ東京が講師の派遣や研究フィールドとしてスタジアム調査の機会を提供します。

イッツコムはその演習について取材・撮影し、特別番組としてイッツコムチャンネルで放送いたします。

番組では、「地域スポーツの力を通じたまちづくり」をテーマに約半年間にわたって行われる授業やスタジアム調査などを紹介。また、授業に参加するリコーブラックラムズ東京のスタッフ、北見研究室の学生へのインタビューコメントなどを取り上げることによって、リコーブラックラムズ東京と東京都市大学およびイッツコムが活動エリアとする世田谷区やその周辺エリアへの地域スポーツの貢献とそれに伴うマーケティング・ブランディングによるまちづくりについての取り組みを紹介します。

【放送予定】

番組名：「リコーブラックラムズ東京×東京都市大学～スポーツのチカラで地域振興にトライ～」(仮)

放送チャンネル：イッツコムチャンネル＊

放送日時：2026年秋頃（予定）

※放送内容や放送日時の詳細は、決定次第、イッツコムチャンネル公式サイトにて案内いたします。

https://www.itscom-ch.jp/

＊イッツコムチャンネル・・・イッツコムが制作・放送するチャンネル 視聴方法 https://www.itscom-ch.jp/guide/