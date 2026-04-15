200種以上のアイテムが新上陸｜ミラノ発インテリアブランド「qeeboo」国内ラインナップを大幅拡充！4/15（水）一挙発売

株式会社トーヨーキッチンスタイル

2026年4月15日（水）、株式会社トーヨーキッチンスタイル（取締役社長：清本英嗣）は、イタリア・ミラノ発のインテリアブランド「qeeboo（キーブー）」の国内ラインナップを大幅に拡充します。家具から照明、アウトドアイテムにいたるまで、200種類以上のプロダクトが一挙上陸。

家具やインテリアを通して人々が「自分らしさ」を表現できることをブランド理念に掲げるqeeboo。ユーモアあふれる独創的なコレクションがより自由な空間コーディネートを提案します。

◆qeeboo｜キーブー

qeebooは、2016年にイタリア・ミラノでStefano Giovannoni（ステファノ・ジョヴァンノーニ）によって設立されたデザインブランドです。設立10周年という大きな節目を迎える2026年、その独創的なコレクションは世界中のデザイン愛好家からかつてないほど注目を浴びています。

家具や照明、インテリア雑貨など、ユニークで遊び心あふれるプロダクトを展開。大胆な造形と洗練された美しさを融合させたデザインは、空間に個性と物語性を添え、暮らしに創造性と楽しさをもたらします。デザイン性の高いインテリアを求める方にとって、qeebooは空間に新たな価値と感性をもたらす注目のブランドです。

◆新製品よりおすすめのラインナップ6種

◇ナミコレクション｜Nami Collection

デザイン：ステファノ・ジョバンノーニ｜Stefano Giovannoni

日本語の「波」が由来の本コレクションは、水面の波紋や巣を思わせる有機的なフォルムが特徴のアウトドアシリーズです。アームチェアからカーペットまで、空間をトータルに彩る5つのアイテムを展開。ソファ、アームチェアには排水構造を内蔵し、屋外での利便性を追求しています。素材には、環境に配慮した『再生可能ポリエチレン』を採用。原料に色を練り込む『バッチ・カラー』手法を用い、屋外使用でも色あせしにくい工夫を施しています。カラーは、洗練された単色3種に加え、アップサイクル素材による「ミックス」3種の計6色を展開しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_1_5c67a372ed1b363776533637f3685fba.jpg?v=202604160151 ]

◇キラーアンブレラスタンド｜Killer Umbrella Stand

デザイン：スタジオ・ヨブ / Studio Job

「キラー」は、サメ＝凶暴という概念を覆す、愛嬌たっぷりのコレクションです。泳げないことに落ち込んでいたサメが、スタジオ・ヨブの魔法によって、海で獲物を襲う「キラー」ではなく、家の中で傘やワインを健気に守る「Mr.Holder（サメ）」として生まれ変わりました。

サメの頭部を模したコレクションは、傘立てやゴミ箱、シャンパンクーラーなど、自由な用途で暮らしを彩ります。実用性を超え、日常にエッジの効いたユーモアと驚きをもたらす、qeebooらしい遊び心に溢れたプロダクトです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_2_24a48252f9d472179693010ef3846e17.jpg?v=202604160151 ]

◇タートルキャリーコレクション｜Turtle Carry Collection

デザイン：マルカントニオ｜ Marcantonio

タートルキャリーコーヒーテーブルタートルキャリープランタータートルキャリーXSセラミックジュエリーツリー

タートルキャリーコレクションは、カメ型の多用途インテリアシリーズです。カメの甲羅を台座として、ブックケース、コーヒーテーブル、プフ、プランター兼シャンパンクーラー、ベッドサイドテーブル、XSシリーズ3種の計8アイテムを展開します。大型モデルはリサイクル可能なポリエチレン製、XSシリーズはセラミック製です。自然界の生き物に宿るユーモアと機能を共存させる、マルカントニオならではのアプローチが全アイテムに貫かれています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_3_6b94aa9fc6f6b6ec86bec6439ffeb6fb.jpg?v=202604160151 ]

◇メキシココレクション｜Mexico Collection

デザイン：スタジオ・ヨブ ｜Studio Job

メキシコスツール＆サイドテーブルメキシコプランター＆シャンパンクーラーLEDメキシコプランター＆シャンパンクーラー

メキシコの「カラベラ（彩色ドクロ）」をモチーフとしたプロダクト。2017年のミラノデザインウィークで発表され、命の循環を祝うメキシコの祝祭文化をインテリアとして表現した意欲的なシリーズです。スツール＆サイドテーブルとプランター＆シャンパンクーラーで使用可能な多用途設計が特徴です。仕上げはポリエチレン版・ベルベットフィニッシュ版・充電式LEDランプ版のバリエーションを展開します。共通サイズは幅38 × 奥行53 × 高さ45cm。ランプ版は16色のRGB切り替えとリモコンに対応しています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_4_601b744563dccfaea9a943e4446cafc7.jpg?v=202604160151 ]

◇ウイングアームチェア｜ Wing Armchair

デザイン：ステファノ・ジョバンノーニ｜Stefano Giovannoni

ステファノ・ジョバンノーニが2002年に手がけた「カラ（Calla）」プロジェクトを復刻したリバイバルデザインのアームチェアです。翼のように横へと広がるシルエットは、彫刻的な存在感で空間を引き立てます。翼の部分は肘掛けとして折りたたむことも可能。横へ広げてシェーズロングとして、折りたたんでアームチェアとして、用途に合わせて形を変えることができます。張り地はデンマークの高級生地メーカー、クヴァドラ社製を含む3種から選択可能です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_5_b02136c9a0bd4dfca9438b4045d572d8.jpg?v=202604160151 ]

◇マルコ・オジャンコレクション｜Marco Oggian Collection

デザイン：マルコ・オジャン｜Marco Oggian

カーペットスリップMホームデザインプフホワイトM左から2番目：レッドパームベース

ヴェネツィア生まれのアーティスト、マルコ・オジャンが手がけたインテリア横断型の大規模コレクションです。2022年ミラノデザインウィークで初披露され、当初3点の予定が40点超に拡大。フラワーベース、キャンドルスティック、プフ、クッション、カーペット、コーヒーテーブル、ウォールクロックの全7カテゴリを展開。いずれの作品にもオジャン独自の「大胆な原色×ユーモアある幾何学形×社会的メッセージ」というデザイン哲学が貫かれています。部屋に置くだけでアートギャラリーの空気が宿る、稀有なコレクションです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/75_6_a70c99864a56d7d553672678c1a908ef.jpg?v=202604160151 ]

◇全コレクションはこちらから

トーヨーキッチンスタイル公式オンラインショップ：https://store.toyokitchen.co.jp/

■TOYO KITCHEN STYLE オフィシャルサイト

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■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー ト、ファッションを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。

https://prtimes.jp/a/?f=d86100-75-87f09dc77ee48e4a9354f3608dda7ce0.pdf