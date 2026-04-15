クラウド型RPA『クラウドBOT(R)』、複数のBOTを連結しワークフローを構築できる新機能『Flow』のベータ版を提供開始

株式会社C-RISE

株式会社C-RISE（本社：富山県高岡市、代表取締役：村井 将則）は、クラウド型のRPAサービス「クラウドBOT(R)」において、複数のBOTを繋いで一つのワークフローを作成できる新機能『Flow』のベータ版をリリースしたことをお知らせいたします。

背景：ブラウザRPAの枠を超えた「業務の流れ」の自動化へ

クラウドBOTはこれまで、ブラウザ上の定型操作を自動化するRPA機能の開発に注力してまいりました。今回リリースした『Flow』は、業務パターンに応じてBOTを組み合わせることで、複数のWeb処理を一つの連続した「業務の流れ（ワークフロー）」として構成することができます。

新機能『Flow』の概要

『Flow』は、クラウドBOTで作成した複数のBOTを連結し、一つのBOTとして実行・管理できる機能です。複雑なプログラミングは一切不要で、ノーコードで高度なワークフローを構築できます。

詳しくはこちらをご参照下さい。

https://www.c-bot.pro/ja/flow/

【Flowの主な活用例と機能】BOTを繋げて実行

データの「取得・加工・登録」といった一連の工程を、役割ごとに分けた複数のBOTでリレー形式に実行できます。

実行結果に応じた条件分岐

前のBOTの実行結果や取得したデータの内容に応じて、次に実行する処理を分岐できます（正常系・例外系の制御など）。

ループ処理

作成した一連の処理を、条件や設定に応じて繰り返し実行することができます。

ベータ版の提供について

『Flow』は現在、ベータ版としてすべてのユーザーに公開されており、プランを問わず追加費用なしでご利用いただけます。

今後の展望：業務全体を最適化するプラットフォームへ

『Flow』の登場により、クラウドBOTは単なるブラウザ操作の代行ツールから、サービスやシステム間を連携させ業務全体を最適化する"Web業務自動化プラットフォーム"へと進化します。

今後はより広い業務領域をカバーし、企業のDX推進を支援してまいります。

詳しくは以下をご参照ください。

https://www.c-bot.pro/ja/about/#future

クラウドBOT(R)について

クラウドBOT(R)は、Webブラウザ操作をノーコードで自動化できるクラウド型RPAサービスです。

手軽なコスト： 有料プランは月額5,000円（税別）から提供しており、本格的な自動化を低コストで実現できます。

環境構築不要： 最新のサーバーレス技術を活用しており、専用PCやソフトのインストールなしで安定したロボット実行が可能です。

高度な拡張性： AI生成やAIエージェントを完備。kintoneをはじめとする外部サービスともシームレスなデータ連携が可能です。

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

【クラウドBOT(R)製品概要】

製品概要：クラウド型RPA

価格：サービスサイトプラン表に記載 (無料プランあり)

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

コミュニティサイト：https://community.c-bot.pro/

プロモーション動画：https://youtu.be/dNHUzMrU4xo

会社概要

株式会社C-RISEは、クラウド上の様々な操作・アイデアをBOT化し、自動化するプラットフォームサービスを提供します。

会社名：株式会社C-RISE所在地：富山県高岡市京田１９番地 田中ビル 2 101号室

代表者：村井 将則

設立：2005年7月 (1998年4月創業)

URL：https://www.c-rise.co.jp/

事業内容：Webオートメーション事業,Webシステム開発事業,EMS事業

お問い合わせ先

TEL：076-213-5619 [9:30～17:00]

e-mail：info@c-rise.co.jp