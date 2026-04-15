タチカワブラインド「カーテンレール」をリニューアル　オフィスやサロンで柔軟なゾーニングを可能にするラインアップを拡充

立川ブラインド工業株式会社

立川ブラインド工業株式会社（本社：東京都港区三田、資本金：44億7,500万円、代表取締役 社長執行役員：池崎久也）は、カーテンレールをリニューアルし、2026年6月1日（月）より発売いたします。

■働き方や空間活用の多様化により、オフィスやサロンで柔軟なゾーニングニーズが拡大

働き方の多様化によりハイブリッドワークが普及する中、オフィスには業務内容や利用シーン、人数・用途の変動に応じた柔軟なゾーニングが求められています。加えて、空間を分断せずにつながりを保ちながら、音や視線を適度にコントロールできる、ゆるやかな間仕切りへの関心も高まっています。こうした背景を踏まえ、さまざまなシーンに対応可能なカーテンレールへとリニューアルします。

■空間に調和するフラットデザインと高い静音性・施工性に対応するカーテンレール「クロシード」

フラット形状のシンプルなデザインのカーテンレール「クロシード」は、吊棒などでカーテンレールを天井から吊り下げることができます。空間を仕切りながら、スプリンクラーの散水障害を防ぎ、さらに隣接する空間で照明や空調を共有化できるため、簡易的に間仕切りができます。モノトーンカラーにより周囲の内装と調和し、オフィスやサロンにおいて空間の印象を損なうことなく、用途に応じたゾーニングが可能です。

また、ランナー素材や摩擦抵抗を抑えたレール設計により、操作音は約42dBと開閉時の動作も滑らかです。これにより、執務スペースや施術空間など、静音性が求められる環境での使用に適しています。

■シンプルな形状と豊富なカラーで、空間に調和するデザイン

クロシードは、シンプル・スタイリッシュな形状でオフィスや店舗・医療施設など幅広いシーンで使用できるデザインです。カラーラインナップは全4色。スタンダードなシルバーやマットホワイトに加え、人気のアクセントに対応したマットグレーとブラックをご用意。

シルバーマットホワイトマットグレーブラック

今回カーテンレールと組み合わせて使用する「吊棒」についてもリニューアルし、「固定吊棒」「伸縮吊棒」の2種類をラインアップしました。また、両製品にマットグレーを追加し、モノトーンを基調とした空間との統一感を高めました。カーテンレール「クロシード」と組み合わせることで、空間全体のデザインに一体感を持たせることが可能です。

固定吊棒伸縮吊棒シルバーマットホワイトマットグレーブラック■ファブリック製品による間仕切りに対応し、用途に応じた柔軟な空間演出を実現

吊棒にファブリック製品を取り付けることで、間仕切りとしての活用が可能です。オフィスではゾーニング用途として空間を緩やかに区切り、医療施設やサロンでは視線を遮る目隠しとして、また店舗では空間を区分する仕切りとして活用できます。ロールスクリーン「ラルクシールド」、調光タテ型ブラインド「エアレ」、タテ型ブラインド「ラインドレープ」、パネルスクリ―ンなどに対応しており、用途や空間に応じた選択ができます。また、調光や昇降機能を備えた製品を選択することで、採光や視線の調整が可能となり、利用シーンに応じた空間演出に対応します。ファブリック製品ならではの豊富な生地ラインナップで、空間デザインに応じた選択が可能です。

ロールスクリーン「ラルクシールド」タテ型ブラインド「エアレ」タテ型ブラインド「ラインドレープ」パネルスクリーンタテ型ブラインド「ラインドレープ」施工例パネルスクリーン施工例■ピクチャーレールに新色「マットグレー」を追加

ピクチャーレール「VP30」に新色「マットグレー」を追加しました。セラミックタイルやアクセントクロスなどの上質な壁面素材と調和しやすい質感で、空間全体の統一感を損なわない設計としています。

シルバーマットホワイトマットグレーブラック■1セット単位で導入できる施工性に優れた「V17」キャップストップセットを新発売

一般レール「V17」にレールとブラケットがセットになったキャップストップセットを新たにラインアップしました。設置に必要な部品があらかじめセットになっているため、見積もりや発注の際にモレがなく、簡単に揃える利便性に優れたセットです。

［参考本体価格（税別）］

・クロシード 17,560円

（3.0ｍ、マットグレー、固定吊棒500を使用した場合の積算価格）

※セット販売はしていません。

・ピクチャーレール VP-30 11,020円

（3.0ｍ、マットグレー、フック３個の場合の積算価格）

※セット販売はしていません。

・V17 キャップストップ ダブル正面付 セット6,600円

（1.82ｍ、スチール、フロスティホワイト）

※サイズや仕様により価格が異なります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。取付け費・工事費、運賃梱包費等は含まれておりません。

カーテンレールデジタルカタログ：https://www.blind.co.jp/products/pickup/details/249