もう夏に足を止めない。心拍を安定させ、理想の練習量を維持する一着

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社:岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開するホームジム向けトレー ニング器具ブランドLEADING EDGE（リーディングエッジ）より、暑さによる練習不足を解消する【ランニングアイスベスト】の販売を2026年5月中旬より開始します。本製品は、熱中症リスクが高まる近年の夏において「いかに安全に、質の高いトレーニングを継続するか」に焦点を当てたランニング特化型冷却ベストです。太い血管をピンポイントで冷やすことで、過酷な環境下でも心拍数の上昇を緩やかに保ち、持久力の低下を防ぎます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NU76pLl7KZ0 ]

記録的な猛暑が続く近年の夏、ランナーにとって最大の障壁は「走れないことによる焦り」です。熱中症への恐怖や不快感から練習量を落とさざるを得ず、秋以降のレースに不安を抱くファンランナーや、日々の習慣を中断したくない市民ランナーへ。

本製品は、酷暑を「耐える時間」から「確かな成果を出す時間」へと変貌させる、攻めのクーリングギアです。

深部体温の上昇を抑え、心拍を安定させるその機能性は、過酷な夏を共に戦い抜く「お守り」のような安心感を提供します。冷却・給水・収納をこの一着に集約し、ミニマリズムを追求。

夏のトレーニングに没頭できる環境を整え、ライバルに差をつける圧倒的なパフォーマンス維持をサポートします。

製品紹介

■効率的に深部体温を下げる「3点冷却システム」

背中と両脇腹の計3か所に、保冷材ポケットを配置。太い血管をピンポイントで冷やすことで、過酷な環境下でも約30～60分間、効率的に体温の上昇を抑制します。熱による心拍数の跳ね上がりを抑え、ペースを維持する質の高いトレーニングが可能に。夏場に陥りがちな疲弊するだけの走りを、秋のレースに直結するビルドアップや距離踏みへと進化させます。

■一瞬でフィットするワンアクションコード

胸元のコードを1か所引くだけで、全体がバランス良く締まるチェストコードを採用。揺れによるストレスを徹底的に排除しました。またロックを解除すれば、一気に締め付けから解き放たれ、深い呼吸と共にリラックスへと導きます。さらに、余ったコードを固定するコードロック機能を搭載。走行中もコードが顔や体に当たる、わずらわしさはありません。

■必要なギアをすべてスマートに収納

大口ポケット：スマートフォンや500mlのソフトフラスクも楽々収納。

防水セキュリティポケット：汗や突然の雨から、鍵やカードなどの貴重品をしっかり守ります。

■吸汗速乾性に優れた軽量メッシュ素材

ソフトで高強度のナイロンメッシュを採用し、耐久性と、着ていることを忘れるほどの超軽量化を実現しました。抜群の通気性が熱籠りを防ぎ、吸汗速乾機能が汗冷えやベタつきをカット。通気性が良いため汗が溜まりにくく、ニオイの発生も抑制します。激しい動きでも型崩れせず、トレーニングへの没頭を支えます。

■手軽に洗えて、いつでも清潔

夏のトレーニングに大量の汗はつきもの。本製品は自宅で簡単に丸洗いできるイージーケア設計です。※洗濯機洗い対応（30℃以下の弱水流）気になるニオイやベタつきを持ち越さず、常にフレッシュな着心地でランニングをスタートできます。

■夜ラン派にも嬉しい安全リフレクター付き

日中を避け、早朝や夜間に走るランナーのために、各所にリフレクターを配置。視認性を確保し、安全なナイトランができます。

製品概要

【製品名】ランニングアイスベスト

【展開寸法】約横幅415mm×縦390mm

【重量】約150g

【構造部材】ポリエステル

【内容品】本体×1

【価格】オープン価格（税込参考価格:5,980円）

※下記商品ページは5月13日（水）より予約販売を予定しており、現在ご購入いただけない状態となります。今しばらくお待ちくださいませ。

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000148029?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=runningicebest_1st楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000148029/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=runningicebest_1stAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5HNYMY/ref=nosim?tag=yocabito-22?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=runningicebest_1stYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000148029.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=runningicebest_1st

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