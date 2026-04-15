スポットワークとアルバイト市場を職種・エリア・時給で比較！ポテンシャルと影響を考察【2026年4月度 スポットワーク市場×アルバイト市場 比較分析レポート】

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する、株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、「2026年4月度 スポットワーク市場×アルバイト市場 比較分析レポート」を発表しました。

概要

直近数年で目覚ましい発展を遂げた、新しい雇用の形「スポットワーク」。その登場は既存のアルバイト・派遣市場にも少なくない影響を与えています。そこで以前、スポットワークが派遣を代替する可能性について、市場規模から考察を行いました。

▼派遣市場との比較記事はこちら

2026年2月度 スポットワーク市場 ポテンシャル分析レポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000148054.html)

今回はHRogチャート(https://chart.hrog.net/?utm_source=owned_media&utm_medium=referral&utm_campaign=hrog_chart_promotion&utm_content=knowledge_134810)を用いてアルバイト市場との比較を行い、両市場のポテンシャルやシナジーについて考察していきます。

HRogチャートについて

採用マーケットの「今」がスグわかる 人材業界・採用担当者向け求人データ分析ツール

約150の求人媒体から蓄積された求人情報ビッグデータを、エクセルのピボットテーブルに近い形式で簡単に分析できるツールです。媒体、地域、職種など集計項目を自在にカスタマイズでき、採用マーケット動向の把握やアルバイト採用での周辺時給調査などを素早く＆根拠をもって行うことができます。

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スポットワークがアルバイト市場に与えた影響は？ ポテンシャルや関係性を考察！

アルバイト求人はスポットワークに置き換わる？ 職種ごとの分布から調査スポットワーク研究所「スポットワーク市場・クォータリーレポート」、HRogチャートをもとにフロッグ作成

※1：スポットワーク研究所／スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年4Q（2025年8月-10月）】／2026年4月6日時点 に基づく。

※2：「HRogチャート」のデータから算出、「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」の2026年2月最終週の取得データから雇用形態「バイト」または「パート」の求人を集計。

職種別に見ると、タイミーの募集の上位3職種は「接客・給仕」「運搬」「商品販売」、アルバイト系求人の上位3職種は「飲食・フード」「運輸・物流」「販売・接客」となりました。両者が募集している職種は重なっているところも多く、同じ求職者層を取り合う直接的な競合関係にあると考えられます。

では実際に、アルバイト市場はスポットワークへと置き換わりつつあるのでしょうか？ 「飲食・フード」「運輸・物流」「販売・接客」の3職種について、アルバイト系求人メディアにおける直近5年間の求人件数の推移を見ていきましょう。

HRogチャートをもとにフロッグ作成

※「HRogチャート」より、「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」の2022年2月～2026年2月取得データから雇用形態「バイト」または「パート」の求人を集計。

「飲食・フード」「運輸・物流」「販売・接客」の3職種の求人件数推移を見てみると、いずれの職種も2022年→2026年にかけて求人件数が右肩上がりとなっていました。3職種の求人件数を合計した成長率（2022年→2026年）は172.7%と、人手不足によってアルバイト求人ニーズが加速していることがうかがえます。

スポットワークの台頭によってアルバイト求人の伸びが抑えられている可能性はあるものの、現状は市場全体の成長率が大きく、スポットワークの拡大がそのままアルバイト求人の縮小には直結していないことが読み取れます。両者は同じ市場で競合しながらも、市場全体の需要増を背景に共存しているといえるでしょう。

また、「スポットワークか、アルバイト求人か」という二者択一ではなく、同一事業所で両者を併用し、メリットを最大化させる動きが出ています。その象徴的な事例が、ディップ株式会社が展開する「スポットバイトル」の取り組みです。

同社では、レギュラー求人サイト「バイトル」で求人を閲覧中のユーザーに対し、同一企業のスポット求人を提示。スポットでの「1日職場体験」を促し、長期のマッチングにつなげる仕組みを構築しています。

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応募を躊躇する7割を「1日体験」で動かす！スポットバイトルが挑む、物流業界の新しい採用と定着の形(https://hrog.net/interview/134204/)

今後さらに人手不足の深刻化が予想される中、スポットワークサービスとアルバイト求人媒体を併用し、両者を組み合わせながらスタッフの充足につなげる「ハイブリッド型採用」がスタンダードになるかもしれません。

エリア別の募集件数でスポットワークとアルバイトを比較！スポットワーク研究所「スポットワーク市場・クォータリーレポート」、HRogチャートをもとにフロッグ作成

※タイミーのデータは スポットワーク研究所／スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年4Q（2025年8月-10月）】／2026年4月6日時点 に基づく。

※アルバイト求人媒体のデータは「HRogチャート」のデータから算出、「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」の2026年2月最終週の取得データから雇用形態「バイト」または「パート」の求人を集計。

エリア別の求人分布を見ると、アルバイト求人媒体の約78%が三大都市圏に集中している※3のに対し、タイミーは三大都市圏以外の割合が約40%に達しており、地方にもサービスが浸透していることが分かりました。

都市部よりも労働力人口が少ない地方では、長期で安定的に働ける人材の採用難度が高く、「まずは1日・数時間からでも働いてもらい接点をつくる」といった採用のハードルを下げる戦略へシフトが進みつつあります。加えて、成果報酬型で導入コストを抑えられる点も、地方採用でスポットワークサービスが選ばれやすい要因の一つと考えられます。

また、各スポットワークサービスが地方との関係性構築に力を入れていることも、地方への普及に寄与していると考察できます。

例えば、タイミーは地方自治体との連携協定を締結し、官民連携によるスポットワーク浸透を加速させています。同社は地方とスポットワークの親和性について、「収穫期に労働需要が集中する農業との相性の良さ」や「兼業農家希望や主婦層・高齢層といった潜在労働力の厚み」を挙げており、地方におけるスポットワークの活用ポテンシャルに期待を寄せています。

さらに「マッチボックス」のように、企業や自治体単位でスポットワーク基盤を構築できるサービスを提供する企業も登場しています。こうしたスポットワークサービス事業者と自治体の連携が進み、地域内で労働力を融通し合うワークシェアリングの仕組みが確立されれば、地方の人材課題を解消する有効な手段となっていくでしょう。

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人材を『取り合う』のではなく『譲り合う』 地方自治体が一体となりセルフソーシングすべき理由(https://hrog.net/interview/hr/129112/)

※3：本調査は全国対応の総合アルバイト求人媒体のみを対象としているため、地方エリア特化型の求人媒体を含めた場合は異なる傾向が見られる可能性があります。

職種×時給でスポットワークとアルバイトを比較！

スポットワーク研究所「スポットワーク市場クォータリーレポート」、HRogチャートをもとにフロッグ作成

※タイミーのデータは スポットワーク研究所／スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年4Q（2025年8月-10月）】／2026年4月6日時点 に基づく。

※アルバイト求人の職種別平均時給は「HRogチャート」のデータから算出、「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」の2026年2月最終週の取得データから雇用形態「バイト」または「パート」の求人を集計。

※派遣給求人の職種別平均時給は「HRogチャート」のデータから算出、「はたらこねっと」「エン派遣」2026年2月最終週の取得データから雇用形態「派遣」の求人を集計。

※職種分類はスポットワーク研究所「スポットワーク市場クォータリーレポート」の分類と対応させている。

全職種平均で見ると、アルバイトの時給は1,289円、タイミーは1,182円と、アルバイトの方が107円高い結果となりました。時給を重視する求職者にとっては、アルバイトの方が依然として魅力的な選択肢といえます。

中でも、「営業・販売関連事務」（差額261円）や「社会福祉の専門的職業」（同260円）は差額が大きく、アルバイトの時給が全職種平均を大きく上回りました。

一方で、「接客・給仕」（差額63円）や「自動車運転」（差額72円）、「清掃」（差額90円）といった職種では時給差が100円未満にとどまっています。これらの職種は業務が定型化されており、短時間・単発でも切り出しやすいことから、スポットワークへの置き換えが進みやすい領域と考えられます。

また、美容・エステなどの「生活衛生サービス」（差額-143円）は唯一タイミーの方が高時給でした。この領域では「繁忙期のときにスポットワークで即戦力を集める」「アルバイトは補助業務中心・育成前提で未経験者を集める」など、他の職種とは異なる棲み分けが行われている可能性があります。このように、繁忙期・閑散期で需要が大きく変わる専門職種でも、今後スポットワークの需要が拡大していくかもしれません。

まとめ

調査の結果、「アルバイト求人がスポットワークに置き換わる」というよりも、両者が共存しながら市場全体を拡大させている実態が見えてきました。今後はアルバイト求人とスポットワークは単純な競合関係ではなく、「お試し就業としてスポットワークを活用し、長期的な人員確保につなげる」といった形で共存していく道も考えられます。

一方で、求職者不足がより深刻な地方では、成果課金型のスポットワークへの活用が進んでおり、その存在感はさらに高まっていくでしょう。

アルバイト求人業界に携わる方々にとっては、スポットワークを脅威として捉えるのではなく、クライアントの採用成功を実現するための「掛け合わせ」のツールとして捉え、組み込んでいくことが重要になりそうです。

求人ビッグデータについて

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

【HRogチャートについて】

今回の調査で使用したように、「HRogチャート」では様々な求人媒体の求人データを横断して、媒体・地域・職種など様々な軸で集計できます。時給だけでなく、求人数や広告出稿金額なども調査することが可能です。

求人データを上手く活用することで、人材企業の営業活動や採用活動の効率は格段に向上します。

・営業先の選定を効率よく行いたい

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このような課題感をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

▼「HRogチャート」サービス詳細

https://chart.hrog.net/(https://chart.hrog.net/?utm_source=owned_media&utm_medium=referral&utm_campaign=hrog_chart_promotion&utm_content=knowledge_134810)

会社概要

商号： 株式会社フロッグ

事業内容：求人ビッグデータ事業

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

資本金： 1,000万円

URL： https://hrog.co.jp

代表者： 阪野 香子

ご提供サービス（一部）

官公庁・研究・報道機関向け求人オルタナティブデータ提供サービス「HRogリスト for アカデミア(https://academia.hrog.net/)」

人材業界のための"求人"企業リスト「HRogリスト(https://list.hrog.net/)」

人材業界・採用担当者向け求人データ分析ツール「HRogチャート(https://chart.hrog.net/?utm_source=owned_media&utm_medium=referral&utm_campaign=hrog_chart_promotion&utm_content=knowledge_134810)」

人材業界の一歩先を照らすメディア「HRog(https://hrog.net/)」

【HRogサービスに関するお問い合わせ先】

担当者名： 営業部

TEL： 03-5296-9595

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