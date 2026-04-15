【沖縄美ら海水族館】世界唯一の展示も! 神秘の生態まるわかり「サンゴ繁殖展2026」開催

一般財団法人 沖縄美ら島財団

沖縄美ら海水族館（所在地：沖縄県国頭郡本部町 館長：佐藤 圭一）では、サンゴの産卵時期にあわせて「サンゴ繁殖展2026」を開催します。

関連イベントとして琉球大学との共同企画バックヤード水槽での夜間産卵観察ツアー開催や、サンゴの一斉産卵の様子をSNSでライブ配信予定です。

見る・知る・体感を通して、サンゴの神秘的な繁殖生態をわかりやすくご紹介します。

◎サンゴ産卵の神秘を体感「サンゴ繁殖展」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/177_1_8914b8f8287789f874a8cd7523dd54e5.jpg?v=202604160151 ]産卵日時制御水槽のイメージ画像◎初開催!!夜のバックヤードで産卵観察 「サンゴの産卵みてみnight？！」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/177_2_f0b40c2d05c25e194263e9ac4654d71a.jpg?v=202604160151 ]

※参加条件、ご予約等詳細は公式HPをご確認ください。

詳しくはこちらから :https://churaumi.okinawa/topics/1774505845/産卵観察のイメージ画像◎夜の水槽で起こる命の営み「一斉産卵ライブ配信」[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/177_3_beb5ffa056aed1bf58dade1a9aa0e271.jpg?v=202604160151 ]

※生物の状況により生配信できない場合があります。

※配信前に公式Instagramストーリーでお知らせします。

産卵ライブ配信の様子

沖縄美ら海水族館について

「沖縄美ら海水族館」の「ちゅら」とは、沖縄の言葉で「美しい、清（きよ）らしい」という意味を持ち、自然豊かな沖縄の海を再現する展示コンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに南西諸島・黒潮の海に生きる多種多様な水圏の生きものとの出会いの場を創出しています。また、世界最先端の水族館として希少生物の保全・繁殖学的研究および生物学的研究を行うほか、質の高い教育の機会をすべての人々に提供し、持続可能な観光をけん引する拠点施設を目指しています。日本全国の博物館のうち、法律上の位置付けがある登録博物館に認定されています。

※沖縄美ら海水族館は、「一般財団法人 沖縄美ら島財団（URL https://churashima.okinawa/」が管理・運営しています。