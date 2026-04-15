「とうあ」× 「GirlsAward」 × 「人生4カット」　スペシャルコラボフレームが登場

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、 2026年4月18日(土)に代々木第一体育館にて開催される日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演する、10代を中心に絶大な人気を誇る「とうあ」さんとのトリプルコラボレーションによる、限定オリジナルフレームの展開を決定いたしました。

本コラボフレームでは、とうあさんの魅力あふれるビジュアルを使用し、ここでしか体験できない特別デザインの撮影フレームを展開いたします。まるで本人と一緒に記念撮影しているかのような、ファン必見のスペシャルコンテンツとなっています。

さらに、本コラボフレームは楽天市場オンラインショップでもご購入いただけるため、会場にお越しいただけない方にもお楽しみいただけます。

ファッション・音楽・カルチャーが交差するGirlsAwardならではの華やかさと洗練を受け継いだ、特別仕様の限定デザインが実現しました。

推し活の思い出を、より華やかで特別な形で残すことができる、ファン必見のコンテンツです。

■とうあフレーム概要

【とうあ】コラボフレーム

フレーム：全1種

販売期間：2026年4月18日(土) ～7月18日(土)

価 格：限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■撮影可能店舗

■KANSAICOLLECTIONとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/177_1_9d9cf4156e6a28d33ce1c2a05dc820cc.jpg?v=202604160151 ]

性別にとらわれない自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発言で10代を中心に絶大な人気を誇る。

とうあが発信した「おはようでやんす」は 2020年~2021年と連続して若者トレンドワードに選出。

さらに2021年「JC・JK 流行語大賞」のコトバ部門で「きまZ」が1位、ヒト部門で「とうあ」が5位に選ばれ2冠を果たす。

また、メイクを得意としているとうあがYouTubeに投稿した「毎日メイク第2弾オカマがブスからましなぶすへ」の動画は異例の再生回数1600万超え。

2022年7月にはチャンネル登録者数が100万人を突破。

2023年よりアパレルブランド「BG」のクリエイティブディレクターを務め、TGCでコレクションを初披露する。

2024年上半期Z世代が選ぶトレンドランキングYouTuber部門3位。

2025年7月27日には自身で作詞も手掛けた新曲「I am I」をリリース。SNS総フォロワー数は300万人を超える。

Instagram https://www.instagram.com/___2toua2___/?hl=ja

X https://x.com/___2toua2___

TikTok https://www.tiktok.com/@___2toua2___

YouTube https://www.youtube.com/@___2toua2___

■GirlsAward

【「GirlsAward」について】

豪華モデル・ゲスト・アーティストが集結し、春・秋の年に2回、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション＆音楽イベント。

次回は2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催！

さらに、GirlsAward公式LINE VOOM & TikTokにてイベントの全編生配信が決定！

【Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要】

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所︓東京都渋谷区神南2丁目1­1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE.-"カワイイ"で終わらせない。』

［生配信URL］公式LINE VOOM： https://lin.ee/tKCjbp8T/cppr

TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●X：https://x.com/GirlsAward (https://x.com/GirlsAward)

●Instagram：https://instagram.com/girlsaward_official/

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)