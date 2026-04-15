「草川直弥&高尾颯斗」× 「GirlsAward」 × 「人生4カット」　会場限定のスペシャルコラボフレームが登場

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、2026年4月18日(土)に代々木第一体育館にて開催される日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演する、スターダストプロモーション所属の草川直弥さん・高尾颯斗さんとのトリプルコラボレーションによる、限定オリジナルフレームの展開を決定いたしました。

本コラボフレームでは、草川直弥さん・高尾颯斗さんの魅力あふれるビジュアルを使用し、ここでしか体験できない特別デザインの撮影フレームを展開いたします。さらに、本フレームは当日会場でしか撮影できない1日限定のスペシャル仕様となっており、まるで本人と一緒に記念撮影しているかのような、ファン必見の特別コンテンツとなっています。

ファッション・音楽・カルチャーが交差するGirlsAwardならではの華やかさと洗練を受け継いだ、特別仕様の限定デザインが実現しました。

推し活の思い出を、より華やかで特別な形で残すことができる、ファン必見のコンテンツです。

■草川直弥&高尾颯斗フレーム概要

【草川直弥&高尾颯斗】コラボフレーム

フレーム：全2種

販売期間：2026年4月18日(土)

価 格：限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■撮影可能店舗

■草川直弥・高尾颯斗プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/179_1_648176bc5225a5bdcc053a73efc97f97.jpg?v=202604160151 ]

■草川直弥

映画「決戦は日曜日」、メ～テレ「his～恋するつもりなんてなかった～」(主演)、フジテレビ「問題物件」などに出演。

4月から放送のテレビ朝日木曜ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」、フジテレビ「share」への出演が控えている。

大の美容・スキンケア好きであらゆるスキンケアグッズを網羅。 ダンス&ボーカルユニット「ONE N' ONLY」のメンバーとしても活動中。



Instagram https://www.instagram.com/0406_k.naofficial/

X https://x.com/naoya_k_staff

公式サイト https://www.stardust.co.jp/talent/section3/kusakawanaoya/

■高尾颯斗

今年2026年にドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（TOKYO MX）、「女の子が抱いちゃダメですか？」（MBS）で立て続けに主演を飾り、韓国との連動話題作ドラマ「Silent Code～監獄の密約～」でも話題に。

映画では『バトルキング!! -We'll rise again-』、『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』など様々な作品に出演。

5人組ダンス&ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバーであり、リーダーを務める。



Instagram https://www.instagram.com/8810_takaofficial/

X https://x.com/takaohayato_mg

公式サイト https://www.stardust.co.jp/talent/section3/takaohayato/(https://www.stardust.co.jp/talent/section3/takaohayato/)

■GirlsAward

【「GirlsAward」について】

豪華モデル・ゲスト・アーティストが集結し、春・秋の年に2回、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション＆音楽イベント。

次回は2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催！

さらに、GirlsAward公式LINE VOOM & TikTokにてイベントの全編生配信が決定！

【Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要】

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所︓東京都渋谷区神南2丁目1­1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE.-"カワイイ"で終わらせない。』

［生配信URL］公式LINE VOOM： https://lin.ee/tKCjbp8T/cppr(https://lin.ee/tKCjbp8T/cppr)

TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●X：https://x.com/GirlsAward (https://x.com/GirlsAward)

●Instagram：https://instagram.com/girlsaward_official/

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)