【4/30（木）16時開催】自社IP開発の落とし穴と成功ポイントを解説するウェビナー開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社“株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、2026年4月30日(木)16時から「なぜ企業のIP立ち上げは失敗するのか？」をテーマに無料ウェビナーを開催します。

自社キャラクター開発の落とし穴と成功ポイントを解説

現在自社でIPを開発・運用をする企業・自治体が増えており、それに伴い、自社IPに対する関心も高まってきています。

自社IPは企業の広報や商品・サービスPRを行う中、うまく活用することで大きなインパクトを与えることができます。ただし、開発・運用をただ行うだけではなく、抑えるポイントをちゃんと抑えておかないと上手く効果を及ぼすことが難しく、IP運用は成功しません。

本ウェビナーは、現在自社IPの開発・運用を検討している企業様、自治体様をターゲットとし、IP立ち上げ・IP活用の専門家として、弊社でのIP×事業づくりの経験をもとに、自社IPの開発から運用まで一連の流れと抑えるべきポイントをお伝えします。

＜本ウェビナーで得られること＞

・エンタメ業界ではない企業がIPを持つことのメリット

・自社IPで何が変わるのか、具体的な活用イメージ

・ファンが自然と応援したくなるキャラクター設計の3つの要素

・リソースが限られた担当者が、IPを育てていくためのロードマップ

＜本ウェビナーがおすすめの方＞

・自社IPやキャラクターの立ち上げを検討している方

・IP立ち上げの具体的な進め方がわからない方

・IPやキャラクターを作ったことはあるが、うまく活用できていないと感じている方

・マーケティング担当として、自社独自の「メディア」「チャネル」をつくりたい方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260430/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2026年4月30日（木）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260430/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact