OJICOから鳥獣戯画と大阪をモチーフにした新作Tシャツが限定販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、鳥獣戯画と大阪をモチーフにした大阪戯画（OSAKA GIGA）TシャツをOJICOＫＩＴＴＥ大阪店で4月16日（木）から限定販売いたします。

【大阪戯画（OSAKA GIGA）】

好評の鳥獣戯画シリーズから、新作が登場。

今回の舞台は大阪。

食い倒れや漫才といった、大阪ならではのシーンに加え、バックプリントでは愛すべき「大阪のおばちゃん」が登場。

うさぎやかえるを筆頭とする鳥獣戯画に登場する動物たちが～「ザ・大阪」を体現してくれているユーモラスな１枚。

地元の方にも国内外の旅行者の方にも楽しんでいただけるデザインに仕上げました。

〇商品詳細

商品名：大阪戯画（OSAKA GIGA）

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全3サイズ(110～145cm) おとな/全6サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L・4L)

カラー：グレージュ

素材等：綿100%、日本製

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

Tシャツを中心とした衣料品・雑貨の企画デザイン、販売をメイン事業とし、ストーリーのあるTシャツの「OJICO〈オジコ〉」と、OJICOのセカンドラインとしてボトムスやくつ下、雑貨等を展開する「BLACK OJICO〈ブラックオジコ〉」の2ブランドを中心に、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開。この他に、車両ラッピングや企業ロゴなどの企画デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/宝住

TEL：076-246-3377

e-mail：takahiro@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。