【株式会社温故知新】地域とともに価値を創る取り組みを共有「地域共創アワード」を初開催

株式会社温故知新

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：松山 知樹）は、2026年4月1日(水)、地域との共創実践を共有する表彰制度「地域共創アワード」を初開催しました。

全国各地の施設で積み重ねてきた地域連携の取り組みを全社で称え、「豊かな地域社会の実現」のビジョン達成に向けた具体的な取り組みの一つです。

◼︎ 開催背景・目的

温故知新は「豊かな地域社会の実現」をビジョンに掲げ、地域に眠る魅力や資源を見つけ、磨き、届けることを通じて、各地で価値創出に取り組んできました。生産者や職人との連携に加え、地域ならではの体験やイベントの企画・運営などを通じて、地域の“光”を多様なかたちで発信しています。

こうした実践をさらに広げ、組織全体として地域との価値創出を加速させていくことが、今後の重要なテーマです。その取り組みの一つとして開催されたのが「地域共創アワード」です。

各拠点の取り組みを可視化・共有することで、従業員一人ひとりが地域と向き合い、価値を創出する主体となることを促すとともに、その実践を個別にとどめず、組織全体へと広げていくことを目指しています。

◼︎アワード概要

◼︎受賞プロジェクト紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118716/table/237_1_e74c1dc7e7704531b9018705d4655f57.jpg?v=202604160151 ]

今回のアワードでは、以下の3プロジェクトが選出されました。

【最優秀賞】五島リトリートray（長崎県五島市）

「開業3周年記念マルシェ～五島の食と手しごと～」

- 概要

”地域への感謝と五島の魅力再発見”をコンセプトに開催した開業3周年記念マルシェ。ワークショップや飲食販売、来場者参加型の「みんなで描く五島マップ」などを実施し、約350名が来場。前年の2倍以上の集客を達成しました。

- 地域共創のポイント

開業2周年以降の約1年間、スタッフ一人ひとりが地域の清掃活動や祭りに参加し、日常的な関わりを重ねてきました。イベントに向けては、地元の店舗や顔なじみの方々へ直接フライヤーを届けるなど、地域とのつながりの中で取り組みを広げてきました。こうした積み重ねが、今回の集客へとつながりました。

【優秀賞】KEIRIN HOTEL 10（岡山県玉野市）

マルシェには総勢約350名が来場した世代を超えた人々が集う光景「みんなで描く五島マップ」詳細を見る :https://by-onko-chishin.com/story/26419

「バンクで拓く地域と未来」

- 概要

競輪に対する従来のイメージを刷新し、教育要素を取り入れた家族向け体験イベントを、岡山県を拠点とする株式会社天満屋の新規事業「Family Trip」と連携して実施しました。選手との距離の近さや、親子でリアルタイムに体験できる内容が好評を博し、定員20名に対して約30名の応募がありました。

- 地域共創のポイント

株式会社天満屋が手掛ける新規事業「Family Trip」との連携により、競輪を「学びと体験」の場として再定義しました。地元選手や企業の協力のもと、柔軟な運営を実現。玉野市の特産をイメージしたオリジナル台帳も制作し、地域の魅力を盛り込みました。

競輪選手との交流の様子傾斜約30度の競輪場斜面を歩くできた！シールを選手から手渡される様子詳細を見る :https://by-onko-chishin.com/story/29514

【オーディエンス賞】瀬戸内リトリート 青凪（愛媛県松山市）

「青凪10周年にあわせ、創業130周年の大先輩企業である地元酒蔵に、オリジナル日本酒のOEM製造を依頼」

- 概要

開業10周年を記念し、創業130年の地元酒蔵・水口酒造に初のOEM製造を依頼。愛媛独自開発の銘柄「さくらひめ」の最も美味しい部分だけを使用。スタッフ各々の個性や能力を発揮させながら「青凪総力戦」で完成させました。

- 地域共創のポイント

「愛媛を世界へ届ける」という想いのもと、130年の歴史を持つ酒蔵と協働。

あわせて、裏ラベルにはECサイト「温故知新セレクション」のQRコードを掲載し、サイトを通じて各地域の魅力を全国へ届ける仕組みを構築しました。

本プロジェクトの起点「DISCOVER EHIME 2025」1895年（明治28年）創業の水口酒造オリジナル日本酒「TEN BLUE」詳細を見る :https://by-onko-chishin.com/story/29510

◼︎今後の展開

今後も年に一度の開催を通じて、地域とともに価値を創出する取り組みを発展させてまいります。

◼︎株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より3年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/



