伊原六花さんがスペシャルアンバサダーに就任“ダンス版夏の甲子園”「第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」開催決定

エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックス・エンタテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒岩克巳）は、高校ダンス部日本一を決定する『avex presents DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第14回全国高等学校ダンス部選手権（以下、DCC）』の開催を決定するとともに、本日よりエントリー受付を開始したことを発表しました。

DCCは全国の高校ダンス部の頂点を競い合う大会で、2013年から始まり本年度で第14回を迎えます。審査基準は、「漢字二文字のテーマをいかにダンスで表現するか」と合わせて、「表現力」「技術力」「独創性」の3項目100点満点で採点しています。参加校は初年度より約4.4倍に増え、昨年度は全国から185チームが参加しました。

本大会を盛り上げるスペシャルアンバサダーとして、昨年度に引き続き、大阪府立登美丘高等学校出身で、DCC第5回大会において「バブリーダンス」を披露し優勝を果たした伊原六花さんの就任が決定いたしました。高校時代にダンス部で活躍した経験を持つ伊原さんには、出場する高校生への応援や大会の魅力発信を通じて、本大会をさらに盛り上げていただきます。

■第14回全国高等学校ダンス部選手権スペシャルアンバサダー 伊原六花さん

＜大会に参加する高校生に向けたメッセージ＞

今年もDCCのスペシャルアンバサダーを務めさせていただきます。



前回の大会で高校生の皆さんの圧倒的な煌めきと大人顔負けのスキル、数分間への熱量、大会のその全てに感動したのを覚えています。



皆さんが、DCCに向けて練習を重ねた日々にリスペクトを込めて、微力ながらも私が持てる気持ちと熱量を全力で注ぎながら、寄り添えたらと思います。



どんな作品に出会えるのか今から楽しみです。

＜プロフィール＞

1999年6月2日生まれ、大阪府出身。

2018年に俳優デビュー。主な出演作に、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』、ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』『肝臓を奪われた妻』、映画『栄光のバックホーム』、舞台『ヴォイツェック』などがある。 2025年にはフジテレビ系ドラマ『パラレル夫婦 死んだ”僕と妻”の真実』、日本テレビ系ドラマ『恋愛禁止』にて、2クール連続で主演を務めた。

■DCCの特徴１：全国から無料で参加できる、高校生ダンス部のための大会

今年はさらに地方大会の実施エリアを増加、九州地方大会・関西地方大会・関東地方大会・中部地方大会・東北地方大会に加えて四国地方大会・沖縄県大会（提携大会）と全国7エリアでの地方大会と、昨年に引き続きオンライン予選も実施いたします。オンライン予選は、参加校の全チームに対して「フィードバックシート」を提供しており、審査員によるアドバイスなど今後の活動や技術向上に役立てていただける内容となっております。地方大会への参加が難しいチームもオンライン予選へご参加いただけます。

■DCCの特徴２：エンタテインメントを全身で感じられる決勝大会

決勝大会では、ゲストパフォーマンスタイムやDJ KOO（TRF）によるDJ TIMEがあり、高校ダンス部の選手たちがチームの垣根を越えて楽しめる機会を設けている点も、本大会の特徴の一つです。

■DCCの特徴３：漢字を使った作品テーマへの評価＜漢検協会との取り組み＞

2024年度より、公益財団法人 日本漢字能力検定協会の協力のもと、「ベストストーリーテリング賞」を設立し、本年度も引き続き表彰いたします。同賞は、DCCの採点基準のひとつである独創性に加え、「漢字への理解をどのように表現するのか」という観点から、作品テーマの独創性や表現力を評価するものです。

▲昨年受賞した作品テーマ 星瞬（せいしゅん） 細田学園高等学校（埼玉県）

DCCは本日よりエントリーを開始し、8月26日（水）に東京ガーデンシアターにて決勝大会が行われます。熱い舞台で、皆様の輝く姿を拝見できることを楽しみにしております。

エイベックスでは、今後もダンス文化への貢献や、次世代を担う高校生にダンスを通じた社会経験の機会の提供を目指してまいります。

■『avex presents DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第14回全国高等学校ダンス部選手権』概要

DANCE CLUB CHAMPIONSHIPは全国高等学校のダンス部の頂点を決めるダンスイベントです。漢字二文字に込められたテーマの表現力、技術力、独創性などを競います。

【大会日程】

関東地方大会１.：6月7日（日）開催場所：森のホール21・大ホール

九州地方大会：6月13日（土） 開催場所：SAWARAPIA（旧ももちパレス）

中部地方大会：6月14日（日） 開催場所：ウィルホールあいち

四国地方大会：6月21日（日） 開催場所：松山大学 カルフール・ホール

東北地方大会：6月27日（土） 開催場所：太白区文化センター 楽楽楽ホール

関西地方大会１.：7月4日（土） 開催場所：神戸文化ホール

関西地方大会２.：7月5日（日） 開催場所：神戸文化ホール

関東地方大会２.：7月20日（月祝）開催場所：立川ステージガーデン

沖縄県大会（提携大会）：7月25日（土）開催場所：うるま市石川会館 大ホール

オンライン予選大会（映像撮影・提出期間）：5月1日（金）～7月15日（水）

決勝大会：8月26日（水） 開催場所：東京ガーデンシアター

【エントリー期間】

4月15日（水）～6月30日（火）

※地方大会は実施日の2週間前頃まで（具体的な締切日は公式サイトをご確認下さい）

※基本的に先着順となりますので、定員になり次第締め切りとなります

【審査基準】

●漢字二文字のテーマをいかにダンスで表現するかを競います

●「表現力」「技術力」「独創性」の3項目100点満点で採点します

＜表現力：50点満点＞

衣装 / ヘアメイク / 表情がテーマにマッチしているか。

「コレオグラフ力」 を通して、漢字2文字のテーマをいかにダンスで表現できているか？

※「コレオグラフ力」に関して：「音の表現をいかにバランス良くフォーメーションで見せられてい

るか」「複雑さ・シンプルさのバランス」「移動も振りにできているか」等を総合的に審査します。

＜技術力：40点満点＞

「リズムキープ力」「キレ / スピード / 力強さ / 柔軟さ」「シルエット」 「ユニゾン」「技」を総

合的に審査

※技に関しては個人技か、複合技か、難易度、完成度、作品への調和感、等を総合的に審査します。

＜独創性：10点満点＞

上記の「表現力」「技術力」の審査項目で測りきれない、オリジナリティがある場合に加点します。

※意味も含めたテーマ設定の印象度もこちらの加点項目となります。

■公式サイト：https://dcc.avex.jp/

＜本取材に関するお問い合わせ先＞

共同PR株式会社 籔（080-8072-4384）工藤（080-8071-8706）dcc-pr@kyodo-pr.co.jp