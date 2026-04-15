『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』『イーストン学園祭 ピックアップガチャ レイン・セル』開催＆『イーストン学園祭 ストーリーイベント』開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）と合同会社MuscleMagic Gamesが開発・運営するアニメ『マッシュル-MASHLE-』初のスマートフォン向けゲームアプリ『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』（略称：マシュパズ）では2026年4月15日（水）より『イーストン学園祭 ピックアップガチャ レイン・セル』を開催しました。また、2026年4月8日（水）より『イーストン学園祭 ストーリーイベント』を開催しております。

■『イーストン学園祭 ピックアップガチャ レイン・セル』開催！

期間限定のピックアップガチャではイベント限定衣装を身に纏ったレイン・セルが登場します。

▼ピックアップキャラクター

☆3【学園祭管理委員】レイン・エイムズ

☆3【芸術は爆発？】セル・ウォー

■開催期間

4月15日（水）～5月6日（水）11:59

※開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、同時開催中の『イーストン学園祭 ストーリーイベント』を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。イベント限定衣装のキャラクターたちの姿をぜひお楽しみください！

■『イーストン学園祭 ストーリーイベント』開催中！

当イベントでは、ゲームオリジナルのストーリーを配信しております。イベントマップを進めることで、ストーリーが開放されゲームオリジナルのストーリーを楽しむことができます。ここだけのストーリーをぜひお楽しみください。

また、イベントマップで集めたポイントでイベント限定のサポートカードやアイテムを獲得できる「ポイントガチャ」も登場いたします。たくさんのポイントを集めて☆３サポートカードやガチャチケットを手に入れよう！

※獲得可能な報酬アイテムの詳細はゲーム内よりご確認ください。

■イベント開催期間

4月8日（水）～4月22日（水）11:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』1周年記念イベント開催中！

『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』は皆様の応援のおかげで1周年を迎えることができました。感謝の気持ちを込めて1周年記念イベントやキャンペーンを開催中です。この機会にぜひ、1周年記念イベントをお楽しみください！

■マッシュル-MASHLE-マッスルパズルとは

マッシュル-MASHLE-マッスルパズルはアニメ『マッシュル-MASHLE-』の世界観を再現した簡単&爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。さらに、ゲームオリジナルの描き起こしイラストも多数登場予定！

好きなキャラクターでチームを編成して、自分だけのオリジナルのチームを作ることも可能。以下のリンクよりぜひダウンロードをお願いいたします！

〈App Store / Google Play ストア〉

https://mushpuzz.onelink.me/UBZK/jmviqhg1(https://mushpuzz.onelink.me/UBZK/jmviqhg1)



■アニメ『マッシュル-MASHLE-』とは

週刊少年ジャンプ（集英社刊）にて連載し、2023年7月に完結し、全世界発行部数1000万部突破した甲本一による漫画作品。

生まれつき魔法の使えない少年マッシュ・バーンデッドが、家族との幸せな生活を守るためにさまざまな障害をパワーで解決していく、痛快アブノーマル魔法ファンタジーアニメ。

魔法界を舞台に繰り広げられる個性豊かなキャラクターたちの友情や戦いと、

シュールなギャグによって生まれるギャップに話題沸騰。

日本をはじめ世界各国・地域でも人気を呼び、2023年4月にはTVアニメ第１期が放送、2024年1月より第2期が放送され、小説版・舞台化といった数々のメディアミックス展開がなされており、アニメ続編の制作も決定している。

〈公式サイト〉

https://mashle.pw/(https://mashle.pw/)

〈公式X〉

https://x.com/mashle_game(https://x.com/mashle_game)

Instagram

https://www.instagram.com/mashle_game(https://www.instagram.com/mashle_game)

Tiktok

https://www.tiktok.com/@mashle_game(https://www.tiktok.com/@mashle_game)

Youtube

https://www.youtube.com/@mashle_game(https://www.youtube.com/@mashle_game)

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17345/table/609_1_1a309e8843f74bc67379b7b59bb7b31b.jpg?v=202604160151 ]

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/(https://poppin-games.com/)

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