AMGの卒業生が作画を担当した電子コミック『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』が「まんが王国」にて4月15日より配信開始

学校法人吉田学園

卒業生の盛元かなさんが漫画（作画）を担当した電子コミック『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』が、「まんが王国」にて配信されます。

(C)西雲ササメ／盛元かな／ビーグリー 2026

■作品情報

作品名： 『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』

原作 ： 西雲ササメ

作画 ： 盛元かな

配信開始日： 2026年4月15日（水）

「まんが王国」にて独占先行配信

作品URL：https://comic.k-manga.jp/title/219509/pv

【あらすじ】

「彼女に触れると、痛みが消える」――。

不吉な力を持つとされ、領地の村から出ることを禁じられてきた子爵令嬢のエマ。

しかしある日、第一王子レオンスの婚約者であり聖女の生まれ変わりとされる公爵令嬢ミシェルの替え玉に指名され、彼女の運命は動き出す！

呪いに苦しむレオンス王子だが、エマが触れるとなぜか痛みが消え……？

呪われた王子と替え玉の聖女が織りなす、王国の未来を懸けた異世界ロマンスファンタジー開幕！

盛元かなさんコメント

この度、こちらの作品の作画を担当させていただきました。ロマンスあり、隠された謎ありのファンタジーで、いただいたシナリオをネームに起こす際に構図や演出のアイデアが次々と湧いてくるぐらい、面白い作品です！その面白さをまるごと引き出せるよう描いていきたいと思います。多くの方に読んでいただけると嬉しいです！

■株式会社ビーグリーについて

株式会社ビーグリーはお得感No.1のコミック配信サービス『まんが王国』(https://comic.k-manga.jp）の運営などを行うコンテンツプロデュースカンパニーです。「クリエイターとファンを繋ぎ、新たな価値を創造する」をミッションに掲げ、出版社との協業や当社オリジナル作品の制作・配信を行うなど、様々な形でクリエイターの創作活動を応援しています。

URL：https://www.beaglee.com/

サービス紹介はこちらからご覧ください。

サービス名称：まんが王国

URL：https://comic.k-manga.jp



■「まんが王国」について

【まんが王国とは？】

『まんが王国』は、お得感No.１を誇る国内最大級のコミック配信サービスです。

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■若い才能と企業をつなぐAMG出版

AMG出版は、在校生や卒業生などの若手クリエイターを中心とした、AMGグループのオリジナルコンテンツ制作、企業と協業した商業作品（マンガ、イラスト、小説、電子コミックなど）の実績が数多くあります。作品制作やご協力に関するご質問、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所在地： 〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-13 6Ｆ

お問い合わせ： https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1570689603NKdtlJsk



■エンタメ業界のプロを育成するAMG

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2026年で開校から32年を迎えます。AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

＜学院概要＞

学校名：アミューズメントメディア総合学院

所在地：＜本館＞〒150-0011 東京都渋谷区東2-29-8

代表者：理事長 吉田 東吾／学院長 永森 裕二

創立 ：1994年

学科 ：CG学科、アニメーション学科、キャラクターデザイン学科、声優学科

姉妹校：大阪アミューズメントメディア専門学校（大阪市淀川区西中島3-12-19）

URL ：＜東京校＞ https://www.amgakuin.co.jp/

＜大阪校＞ https://www.amg.ac.jp/

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