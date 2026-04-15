【ヒルトン東京お台場】旬のマンゴーとみずみずしいメロンを多彩な味わいで楽しむ　「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」期間限定で登場

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年4月15日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）では、2026年5月18日（月）より、2F「グリロジー バー&グリル」にて、「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」を期間限定で提供します。旬のマンゴーとみずみずしいメロンを主役にしたスイーツとセイボリー、食べ放題の軽食を取り揃え、優雅なティータイムを演出します。

スイーツは全9種をご用意。 爽やかな味わいの「杏仁メロン」や、生姜のほのかな辛みを効かせた「マンゴー生姜ゼリー」、サクッとした食感の「メロンムース メレンゲ包み」などの初夏らしい軽やかなメニューが揃います。さらに、王道のショートケーキ、可憐な「花かごシュークリーム」も並び、ティータイムを華やかに彩ります。

セイボリーは、グリルで甘みを凝縮させたマンゴーの「ミルフィーユピザ」や、スパイスが香る「小海老とマンゴーのマリネ」など、3種類。ほどよい塩味とハーブの香りが、スイーツとのコントラストを際立たせます。

さらに、4種のサンドイッチと2種のホテルメイドスコーンは食べ放題でご用意。ビーフパストラミのバゲットサンドや、生ハムとクリームチーズを合わせたメロンパンなど、多彩な軽食をスタッフがお席までお持ちします。

■「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」概要

期間： 2026年5月18日（月）～6月30日（火）

場所： 「グリロジー バー&グリル」（2F）

時間： 平日 15:30～17:30（120分制） ／土日祝 15:30～17:00（90分制）

料金： 7,800 円 （税金・サービス料込み）

※お子様同席でご利用の場合は、下記料金を頂戴します。

小学生 2,000円 ／ 幼児（4～6歳） 1,500円 （サンドイッチ・スコーン食べ放題、ソフトドリンク飲み放題）

メニュー： 全18種類（スイーツ、セイボリー、テーブルサービス）

・スイーツ

杏仁メロン／マンゴー生姜ゼリー／メロンショートケーキ／マンゴーショートケーキ／メロンムース メレンゲ包み／マンゴームース メレンゲ包み／チーズムースとメロン／キャラメルバナナパウンドケーキ／花かごシュークリーム

・セイボリー

パイ生地のミルフィーユピザ マンゴーのグリル／小海老とマンゴーのマリネ オリエンタル風／チーズフライ イチゴのコンポート添え

・テーブルサービス ※スタッフがお席までお持ちします。

プレーンスコーン／マンゴースコーン／サンドイッチ4種

＜テーブルサービスメニューは食べ放題＞

マンゴー生姜ゼリー、杏仁メロンメロンムース メレンゲ包み、チーズムースとメロンマンゴーショートケーキ、花かごシュークリーム、メロンショートケーキパイ生地のミルフィーユピザ マンゴーのグリル、チーズフライ イチゴのコンポート添え、小海老とマンゴーのマリネ オリエンタル風

ホテルメイドのスコーンは、バターの香りが広がるプレーンと、マンゴーの果汁を練り込んだ風味豊かな2種。濃厚なクロテッドクリームや自家製ジャムとともに味わえます。

サンドイッチは4種をご用意。マンゴー風味のパンにポークスライスとマンゴーソースを合わせた一品や、メロンパンに生ハムとクリームチーズを挟んだサンドイッチなど、多彩な味わいが揃います。

■ヒルトン東京お台場について

メニュー詳細・オンライン予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7349お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

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■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年4月現在）

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