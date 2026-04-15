PEANUTS Cafe｜【数量限定】“母の日”やギフトにもおすすめ◎4月22日(水)よりスヌーピーのアソートポーチが登場！

株式会社ポトマック(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafeのシーズンアイテムは、やさしいピンクとグリーンを基調に、ナチュラルなフラワーデザインで表現しました。

「Never forget you're someone special. （自分が特別な存在であることを、決して忘れないで）」というメッセージを込めて、大切な方へのギフトにもおすすめのアイテムをご用意しました。

ご自身用にはもちろん、母の日の贈り物としてもおすすめのアソートポーチをはじめ、これからの季節にぴったりなアパレルや雑貨がラインナップします。

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ナチュラルフラワー アソート巾着ポーチ \4,290(税込)

やさしいピンクとグリーンを基調とした、ナチュラルなフラワーデザインの巾着ポーチに、日常使いしやすいグラス、コースターに加え、おうちでのカフェタイムを彩るレモネードシロップ、テーマアートをあしらったステッカーを詰め合わせました。

ご自宅用としてはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめのセットです。

母の日のギフトに、日頃の感謝の気持ちを添えてみませんか。

ポーチ内容

・巾着ポーチ 1個

・グラス 1個

・コースター 1個

・レモネードシロップ(ピンクグレープフルーツ) 1本

・ステッカー 1枚

オンラインショップ販売開始日

2026年4月22日(水) 12:00~

オンラインショップお届け期間

ご注文時より、順次発送

※ご注文が殺到した場合、お届けに通常よりもお時間をいただく場合がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。

店頭販売開始日

2026年4月22日(水)

◆さらに、先行予約のチャンス到来！会員様限定でいち早くご予約できます！

PEANUTS FRIENDS CLUB(ピーナッツ フレンズ クラブ)の会員様限定で、一般販売に先駆けて先行のご注文を承ります。詳細は公式ファンクラブにてご確認ください。

PEANUTS FRIENDS CLUB(https://peanutsfriendsclub.jp/s/n53/?ima=0354)

先行予約期間

2026年4月20日(月) 12:00 ～ 4月22日(水) 11:59

さらに、フラワーアートをあしらったアイテムもラインナップ！

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ナチュラルフラワー Tシャツ \8,360(税込)

(ホワイト/オリーブ)

どんなボトムスにも合わせやすく、デイリーユースしやすいのも魅力。

スヌーピーの刺繍を胸元にワンポイントであしらい、バックプリントには「Never forget you're someone special.（自分が特別な存在であることを、決して忘れないで）」のメッセージをデザイン。

シンプルながらも存在感のある一着に仕上げました。

家族や友達、大切な人とお揃いで持つのもおすすめです。

ナチュラルフラワー トートバッグ \2,640(税込)

A4サイズやノートPCもすっぽり収納できる、ゆったりとしたサイズ感のトートバッグ。

バックには存在感のあるロゴをあしらい、ハンドルカラーがポイントとなるデザインに仕上げました。

デイリー使いはもちろん、シンプルなコーディネートのアクセントとしても、さまざまなシーンで活躍します。

ナチュラルフラワー ハンカチ \１,485(税込)

ハンカチとしてはもちろん、カバンにつけたり、お弁当を包んだり、スカーフとして首に巻くのもおすすめです。

身につけているだけで気分が上がること間違いなしです。

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ナチュラルフラワー ポーチ \3,575(税込)

マチがついているので、ガジェットやスキンケアなど小物をすっきり収納できます。

持ち運びに便利なサイズ感なので、普段使いはもちろん、トラベルポーチにもおすすめです。

ナチュラルフラワー キーチャーム 各\1,100(税込)

(グリーン/ピンク)

バッグや鍵などお手持ちのアイテムのアクセントとしてもぴったりなスヌーピーのキーチャーム。

家族や友達、大切な人とお揃いでもつのもおすすめです。

ナチュラルフラワー マグカップ \3,190(税込)

テーマアートをあしらったマグカップ。

ぽってりとしたほどよい厚みとゆるやかなフォルムが特徴。

ご自宅用にはもちろん、プレゼントとしても喜ばれます。

販売店舗(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/kobe/)

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PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-4 南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/snoopymuseum-tokyo/)

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PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/)

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PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/)

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2－1 ららぽーとEXPOCITY 1F

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/)

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PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://online.peanutscafe.jp/

公式 HP :https://www.peanutscafe.jp/公式 Facebook :https://www.facebook.com/peanutscafetokyo/公式 Instagram :https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/公式 X(旧Twitter) :https://x.com/peanutscafe2015

‐ PEANUTS Cafe (ピーナッツ カフェ) -

おかげさまで、PEANUTS Cafeは“10周年”を迎えました。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

おかげさまで、PEANUTS Cafeは2025年10月に10周年を迎えました。

PEANUTS Cafeの歩んできた10年間の”HISTORY”を大切にしながら、皆さまへの感謝を込めて、PEANUTS 連載開始の1950年から、2000年の最終回までコミックの中でたびたび登場していた、スヌーピーの毎日の大切な食事の時間を表す“SUPPERTIME！”を10周年のコンセプトに掲げ、1年間を通してスペシャルメニューや限定アイテム、その他お客様に喜んでいただけるイベント施策を届けてまいります。

10周年特設サイト :https://www.peanutscafe.jp/10th/?footer-banner

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コミック「PEANUTS」の著者、チャールズ M.シュルツにゆかりのあるアメリカ西海岸をテーマにしたナチュラルでどこかウィットな遊び心の溢れる普段使いの大人なカフェ。

東京・名古屋・大阪など5店舗で展開中。

店舗ごとに異なったコンセプトとPEANUTSの世界観を楽しんでいただけます。

スヌーピーやその仲間たちにちなんだフードやデザートが堪能できるほか、テーブルウェアやアパレル、雑貨など、普段からPEANUTSを日常に取り入れやすい商品を取り揃えております。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト(http://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」(https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC (短縮形 (C) 2026 Peanuts)