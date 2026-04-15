ペットオーナーとトリミングサロンを最適につなぐマッチングサービス 『HugWag（ハグワグ）』、ペットオーナー向けアプリケーションをリリース

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ （本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、ペットオーナーとトリミングサロンを最適につなぐマッチングサービス『HugWag（ハグワグ）』（https://hugwag.mynavi.jp/）のペットオーナー向けアプリケーションをリリースしました。

これにより、2025年10月より先行して提供していたトリミングサロン向けアプリケーション※とあわせ、トリミングサロン・ペットオーナー双方が利用可能なサービスとして正式に提供を開始します。

なお、サービス提供は東京都内から開始し、今後順次エリアを拡大していく予定です。

※トリミングサロン向けアプリケーションリリースについて(https://www.mynavi.jp/news/2025/10/post_50603.html)

サービス開始の背景

総務省統計局の人口推計によると、2025年4月時点の15歳未満の子どもの数は約1,366万人と過去最少となりました。一般社団法人ペットフード協会によると2025年度時点で飼育されている犬猫の数は約1,5６７万頭となり、子どもの数を大きく上回っています。こうした社会変化を背景に、子どもや同居家族に代わってペットを「家族の一員」として迎える価値観は一層広がっており、ペット関連市場やサービスへの関心も高まっています。

一方で、ペットオーナーがトリミングサロンを選ぶ際には、各サロンの得意な犬種やカットスタイルなどを比較しづらく、自分のペットに合うサロンを見つけにくいという課題があります。

トリミングサロン側にとっても、自店舗の強みや対応できる内容を十分に伝えきれず、事前にペットオーナーの要望を把握しにくいことが課題となっています。

マイナビは、こうしたペットオーナー・トリミングサロン双方の課題に対応するため、両者を最適につなぐマッチングサービス『HugWag（ハグワグ）』を開発しました。

2025年10月にはトリミングサロン向けアプリの提供を先行開始し、各サロンが自店舗の強みやトリマーのカット実績などを登録できる環境を整えてきました。

この度、ペットオーナー向けアプリケーションをリリースすることで、双方がアプリ上でつながるサービス基盤が完成したため、『HugWag』の正式提供を開始します。

『HugWag』（ペットオーナー向けアプリケーション）の概要

『HugWag』は、ペットオーナーが自分とペットに合ったトリミングサロンを探し、チャットでの事前相談やカットの希望イメージの共有、予約、施術後の記録確認までをアプリ上で一貫して行えるサービスです。

各トリミングサロンの特長や各トリマーの得意な犬種、カット実績、口コミ・評価などをもとに比較・検討できることに加え、ペットの情報や希望条件をもとに、対応可能なトリミングサロンから提案（オファー）を受け取ることもできます。

これにより、仕上がりや対応のミスマッチを防ぎ、納得してトリミングサロンを選ぶことができます。

『HugWag』（ペットオーナー向けアプリケーション）の主な機能

■トリミングサロン情報の検索

トリミングサロンの基本情報に加え、トリマーの得意な犬種やカット実績、利用者の口コミ・評価を確認できます。

複数のサロンを比較・検討しながら、自分とペットにとって最適なサロンを選ぶことが可能です。

■リクエスト・オファー機能

ペットの情報や希望条件を登録することで、条件に合ったトリミングサロンから提案（オファー）を受け取ることができます。これらの仕組みにより、効率的なサロン選びを実現します。

■カットオーダー共有機能

希望するカットスタイルや長さ、顔周り・耳・しっぽなどのこだわりポイントを、写真やテキストで事前に共有できます。

施術前に具体的なイメージを伝えることで、仕上がりのミスマッチを防ぎます。

■チャット機能

予約前の相談から当日の細かなやり取りまで、サロンとチャットでコミュニケーションが可能です。

電話を使わず、写真やメッセージでスムーズにやり取りできます。

■カルテ機能（施術・健康記録）

施術後のペットの写真や、健康状態などを記録した「カルテ」をサロンから受け取ることができます。

履歴として蓄積されるため、次回以降のオーダーや、ペットの成長・健康管理にも活用できます。

今後の展望

◆事業責任者コメント

『HugWag』は、私自身が一人のペットオーナーとして抱いてきた不安や疑問を原点に、「もっと安心して愛犬を預けられる選択肢をつくりたい」という想いから立ち上げたサービスです。

愛犬のサロン選びでは、近さや料金だけでなく、「愛犬を本当に安心して預けられるか」が重要な判断基準になると考えています。

トリミングサロンやトリマーは、ペットオーナーに寄り添いながら、愛犬の日々の変化に気づける身近で大切な存在です。

トリミングを通じて得られる情報は、ペットの外見を美しく整えるだけでなく、健康管理においても重要な役割を持ちます。皮膚や被毛、体型の変化など、日常では気づきにくい小さな変化に、継続的に接するトリマーだからこそ気づけることもあります。そうした情報を記録・蓄積することで、日々のケアや動物病院での相談に活用できるほか、場合によっては早期受診につながるきっかけにもなります。

『HugWag』は、ペットオーナーとトリミングサロン・トリマー双方にとって安心できる関係を築きながら、トリミングの価値をさらに広げていきたいと考えています。トリミングを通じて得られる気づきや情報を未来につなげることで、『HugWag』のビジョンである「人も、ペットも、幸せに暮らし続けられる社会の実現」を目指してまいります。

事業責任者／新領域開発室 尾西 舞

【『HugWag』サービス詳細】

https://hugwag.mynavi.jp/

『HugWag』に関するお問い合わせ先

株式会社マイナビ

新領域開発室

Email：pet-hugwag-info@mynavi.jp