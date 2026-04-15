宝島社のブランドムックからGWのお出かけのお供にピッタリな３種が登場！ ヘアケアブランド「melt（メルト）」第2弾は豪華43点セット。

株式会社 宝島社

GWのお出かけにピッタリなコスメ・ヘアケアのブランドムック3種が登場します！

１つ目は、2025年に発売して反響を呼んだヘアケアブランド「melt（メルト）」の第2弾となる『melt Hair Careフルライン コレクション Book』！ 4月23日（木）発売です。大リニューアルしたクリーミーメルトパウダーに加え、３種のシャンプー＆トリートメントとコンディショニングウォーターが試せる豪華43点セット。

２つ目は、SNSを中心に話題のコスメブランド「MilleFee（ミルフィー）」初となる『MilleFee Special CosmeBook』。「Brown Beige ver.」と「Rose Pink ver.」の2種が4月10日（金）に同時発売！ 人気の猫シリーズからマイキティアイパレット、絵画シリーズからアイライナー、そしてグラマラスリッププランパーがついてきます。

最後は、ハートのパッケージが話題のライフスタイルブランド「Peony（ピオニー）」初のブランドムック『Peony Special Book』。5月2日（土）に発売します。SNSで度々話題にあがるハートパッケージをモチーフにした本誌限定ポーチと、人気の「メルティングクリームリップバーム」の現品がランダムで１色ついてくるスペシャルな内容となっています。

「melt」ブランドムック第2弾は3種試せる豪華43点セット！

“休みながら美しく 休息美容”の「melt（メルト）」から第2弾のブランドムックが登場。

今回は、この春新発売したダメージ髪向けの「ディープ」や、リニューアル後SNSで話題沸騰中の生炭酸（※１）パウダーも試せる豪華43点セットです。シャンプー＆トリートメントとコンディショニングウォーターが３種試せる贅沢な詰め合わせ。インバスからアウトバスまで“自分に合う”を見つけられる３種の香りと仕上がりを体感できます。心地よく満たされる香りに包まれながら美容タイムを楽しんで。

※1 パウダーを水に混ぜると発生

〈セット内容〉

In the bath お風呂の中で

Outside the bath お風呂上がりに

タオルドライ後の濡れた髪に使う「髪の化粧水」

ドライヤー速乾効果がありながら、ぷるんとツヤ髪へ

GWのお出かけにもぴったり！

『melt Hair Care フルライン コレクション Book』

発売日：2026年4月23日

価格：2486円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076694

SNSを中心に話題のコスメブランド「MilleFee」初のブランドムック

「MilleFee（ミルフィー）」からは、猫シリーズのマイキティアイパレット、絵画シリーズのアイライナー、リップシリーズのグラマラスリッププランパーの3点が付録のブランドムックが登場。誌面ではこれらを使ったメイクを紹介。「Brown Beige ver.」と「Rose Pink ver.」の2種同時発売で、価格はアイパレットのモチーフ猫にちなんで、2222円（税込）となっています。

『MilleFee Special Cosme Book Brown Beige ver. 』

発売日：2026年4月10日

価格：2222円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD077226

『MilleFee Special Cosme Book Rose Pink ver.』

発売日：2026年4月10日

価格：2222円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD077202

ハートパッケージが話題の「Peony」初のブランドムック

「Peony（ピオニー）」初となるブランドムックの特別アイテムは、SNSで度々話題にあがるハート

パッケージをモチーフにした本誌限定ポーチ。さらに、大人気の「メルティングクリームリップバーム」の現品がランダムで１色ついてくるスペシャルなセットです。

ハートキルティングポーチ

SNSでも人気が高いハートパッケージが・・・

Peonyのロマンティックな世界観あふれるポーチに！

ガバッと開いて中身が見やすく、メッシュ地のポケットやバンド付きで整頓しやすい♪

ストラップはカニカン付き。

バッグにも取り付け可能

※ポーチとリップバーム以外は商品に含まれません

メルティングクリームリップバーム

トレンドのニュアンスカラーを取り入れた、誰でも顔色が華やぐポーチイン確定カラー。潤いとティント効果を両立した、色落ちしにくい理想的なリップバームです。

『Peony Special Book』

発売日：2026年5月2日

価格：4620円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD077240