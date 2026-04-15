【THEフィッシング】夢の大型を求めて！春のヘラブナ釣り／4月18日(土)放送

テレビ大阪株式会社生井澤聡（なまいざわ さとし）、ヘラブナ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

夢の大型を求めて！

春のヘラブナ釣り

【放送日時】2026年4月18日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

生井澤聡（なまいざわ さとし）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

夢の大型を求めて！春のヘラブナ釣り

今回は春本番！夢の大型を狙うヘラブナ釣り。暖かくなったこの季節、普段は沖にいる大型のヘラブナが産卵のためアシや水草などが密集する浅場へと移動する。春は大型のヘラブナが狙える絶好の季節だ。

ヘラブナ (C)テレビ大阪

舞台は、千葉県内有数の面積を誇る高滝湖。ヘラブナの数こそ多くはないが、関東でも屈指の巨ベラ釣り場。夢の大型を求めて、連日多くの釣り人で賑わう人気のエリアだ。

(C)テレビ大阪

アングラーは、地元・千葉県出身の生井澤聡。５歳の頃からヘラブナ釣りを始め、関東エリアを中心に野池でするこの釣りを心から愛する男。

生井澤 (C)テレビ大阪

満開の桜が咲き誇る高滝湖を訪れた生井澤。目当てのポイントにやってくると、浅場でバシャバシャと大型のヘラブナが暴れている。「ハタキ」と呼ばれるヘラブナの産卵行動だ。大型は間違いなく浅場にやってきている。期待に胸が高鳴る生井澤。

生井澤 (C)テレビ大阪

７尺の短い竿を振り、エサをうつ。ウキの動きに集中し、ヘラブナのアタリをじっと待つ。

しかし、一向に反応が来ない。

生井澤 (C)テレビ大阪

魚は目の前に見えているのに…もどかしい時間が続く。

尺半と呼ばれる45cmを超える大型のヘラブナはそう簡単に釣れるものではない。１枚釣れれば上出来。生井澤もそれは覚悟の上だ。

生井澤 (C)テレビ大阪

高滝湖と三島湖。千葉県を代表するヘラブナ釣り場を巡り、夢の大型を追い求めた今回の釣行。果たして、生井澤が納得する１枚と出会うことはできたのか！？

生井澤、ヘラブナ (C)テレビ大阪

ヘラブナ釣りの魅力が詰まった30分、どうぞお楽しみに！