ペット用品専門店『Paddy by WAFONA(パディ バイ ワフォナ)』大丸京都店４階に2026年4月15日(水)オープン。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ペットケア用品ブランド〈WAFONA(ワフォナ)〉がプロデュースするペット用品専門店。

「大切な家族だから 一日でも長く、健康でいてほしい」をコンセプトに、家族の一員である愛犬・愛猫のお悩みを解決する為のアイテムを国内外からセレクトし、ご紹介いたします。

植物成分配合のペットケア用品〈WAFONA(ワフォナ)〉をはじめ、徹底的に安全性に配慮されたペット用カーシート〈TAVO(タボ)〉、小型犬の為のラグジュアリーウエア〈dytem(ディテム)〉、栄養バランス・美味しさ・安全性の全てを兼ね備えるフードブランド〈Kelly ＆ Co’s(ケリーアンドコー)〉など、ペットとの暮らしをより健康的に、より豊かにするアイテムをご用意しております。

またオープン記念イベントとして、イラストレーター 佐々木 啓成氏による「似顔絵オーダー会」を開催いたします。

衝突テストをクリアしたMaeve isoシリーズ・ペットカーシート。快適性にすぐれたキャリアは車両のISOFIX固定装置に装着が可能。車での移動中もペットの安全を守ります。また、Roscoe カートフレームと組み合わせることにより、ペットカートとしても使用することが可能です。

〈TAVO(タボ)〉3in1 ペットプロテクション

「Maeve iso」＋「Roscoe」

サイズ：5X/6X/7X

5X：税込121,000円

6X/7X：税込132,000円

愛犬にストレスを与えないシンプルなデザインと高機能な素材が特徴の小型犬用ウエア。

通気性のよい綿と吸放湿性の優れた自然由来の再生繊維テンセルモダールを使用しています。

テンセルモダールは自然原料のため肌に優しく、シルクの代用としても使用される素材です。

〈dytem(ディテム)〉“shade” BORDER

サイズ：XS(1.5～2kg程度)・S(～3kg程度)・M(～4kg程度)・L(～5kg程度)・L＋(～6.5kg程度)・XL(～7kg程度)

XS/S/M/L：税込10,780円

L＋/XL：税込12,650円

"植物性セラミドと7種の植物エキスを配合、保湿効果に優れたシャンプーです。デリケートゾーンのお手入れやお散歩後の汚れた足を洗う際など、

「ちょっとだけ、さっと洗いたい」時におすすめの泡タイプです"

〈WAFONA〉自然派シャンプー 泡タイプ

内容量：500ml

2,860円(税込)

"単一原料の生肉100％をまるごとフリーズドライ加工。そのままでももちろん、水分を含ませてトッピングとしてもお使いいただけます。

水をあまり飲まない愛犬には、ぬるま湯に浸して水分補給としてお使いいただくのもおすすめです。"

〈Kelly&Co's〉

RAW TREATS 40g 各種

990円(税込)～

【イラストレーター 佐々木 啓成氏 似顔絵オーダー会】

■2026年4月18日(土)・19日(日)

1頭/枚：税込27,500円、2頭/枚：税込44,000円

詳しくは大丸京都店公式HPから

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/new_renewal_paddybywafona.html