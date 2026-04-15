【objcts.io】柔らかなレザーが織りなす、美しい曲線。新型バッグ「エッセンシャル レザーワンショルダー」が登場。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所（本社：東京都足立区）が展開するレザープロダクトブランド〈objcts.io（オブジェクツアイオー）〉は、2026年4月22日より、新型バッグ「エッセンシャル レザーワンショルダー」を発売いたします。

ハーフムーン型の流麗なシルエットをベースに、柔らかなレザーを贅沢に使用。使用時の美しさを追求した設計と、日常の必需品をスマートに収める収納力を両立させたワンハンドルタイプのハンドバッグです。

商品ページ

https://objcts.io/products/essential-one-shoulder

レザーの柔らかさが生きる、流れるようなシルエット

流麗な曲線が特長のワンショルダーバッグ。使用した際の美しさを第一に考え、荷物を収納した際にもバッグ上部が美しくたわむよう計算された設計を採用しました。ミニマルな佇まいながらも、上質感を醸し出すシルエットが日常を彩ります。

デイオフに発揮する機動力も兼備

スマートな外観を維持しながら、500mlのペットボトルも無理なく収められる容量を確保。内部にはポケットも搭載し、細々したアイテムも整理して収納可能。

いつもの休日からアクティブなシーンまで、必需品を気兼ねなく持ち運べる実用的なサイズ感に仕上げています。

持ち姿の美しさを追求した設計

バッグの輪郭を強調するパイピングや、荷重がかかるパーツへの適切な芯材配置により、荷物の重さによる型崩れを抑制。革の柔らかな風合いを活かしながら、常に理想的なシルエットを保ちます。

ハンドルの肩当て部分にはクッション材をふんだんに使用し、肩への負担を軽減する「エッセンシャル」な仕様を採用。また、肩当ての両サイドには結び目（スネークノット）のディテールを配し、肩掛けした際に前後から目を引く静かな個性を添えました。

洗練された表情を引き出す、素材とカラーの融合

ブラックとオフホワイトには、高い防水性と上品なシボ感を持つ防水レザーを採用。一方、シルバーには箔押しレザーを使用し、上質な輝きを湛えた質感に仕上げました。 光沢の美しさと滑らかな操作性を併せ持つ金属ファスナーを配し、細部まで統一感のある仕上がりを追求。

カジュアルなスタイルから綺麗めにまとめたい日まで、幅広いスタイリングに馴染むカラーラインナップです。

製品スペック / 価格

エッセンシャル レザーワンショルダー

価格：\46,200（税込）

カラー：ブラック、オフホワイト、シルバー

素材：

ブラック・オフホワイト : 防水シュリンクレザー（牛革）

シルバー : 箔押しレザー（牛革）

※シルバーに使用しているレザーには防水機能はございません

サイズ：(W)約33cm × (H)約19cm × (D)約8cm

重さ：約422g

機能一覧:

・内装ポケット×2個：W 約16cm × H 約13cm

・メイン収納部には500mlのペットボトルを収納可能

https://objcts.io/products/essential-one-shoulder

発売日・販売場所

発売日：2026年4月22日（水）

販売場所：

・objcts.io オンラインストア

・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F

・TSUCHIYA KABAN 六本木店、日本橋店、渋谷店、名古屋店、梅田店、福岡店

・その他objcts.io製品お取扱店舗（一部を除く）

※お取扱店舗での入荷状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

https://objcts.io/pages/stockist

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。