ランコム伝説のグロス「ジューシー チューブ」から待望の限定色！摘みたてベリーの甘酸っぱい誘惑「ジャム ベリー コレクシオン」を2026年5月1日(金)全国発売

日本ロレアル株式会社

ランコムは2026年5月1日（金）、摘みたてベリーのみずみずしい世界観を表現した限定色コレクシオン「ジャム ベリー コレクシオン」を全国発売いたします。

とろけるようなつけ心地で血色感とツヤを与える「イドル リップ バターグロウ」から新3色、そして塗った瞬間、唇をふっくらと見せる*アイコンアイテム「ジューシー チューブ」から限定2色が登場。

果実のように弾む、魅惑的なリップメイクを提案します。

*うるおいによる

JUICY TUBES（ジューシー チューブ）

唇に触れた瞬間とろけるようになじむ伝説のリップグロスから、ベリーの世界観を凝縮した2色が数量限定で登場。

＜数量限定＞

#27 CHEEKY CHERRY（チーキィ チェリー）

繊細なピンクラメが輝く、ダークチェリーのようなビビッドレッド。ひと塗りで鮮やかに発色し、ドラマティックな魅力を放つ唇に。

＜数量限定＞

#15 BERRY BISOU（ベリー ビズ）

ブルーベリーを感じるパープルに、きらめくブルーグリッターを閉じ込めたシェード。唇に深みと透明感を添えてくれる一本。お手持ちのリップに重ねて、深みを足す役割としても。

IDÔLE LIP BUTTERGLOW（イドル リップ バターグロウ）

唇でとろけて、華やかに彩るバターリップから、3色が新たに仲間入り。甘酸っぱい誘惑に身を委ね、あなたの唇を旬の輝きで彩って。

#52 BERRY GLOW（ベリー グロウ）

若干のブラウンを感じさせるワインレッド。唇に深みと気品を添え、纏うだけで洗練された大人の表情に。

#59 CHEEKY CHERRY（チーキィ チェリー）

完熟チェリーのような、ジューシーレッド。肌色を選ばずヘルシーな血色感を演出し、自信に満ちた華やかな印象に。

#90 BERRY BISOU（ベリー ビズ）

細かなピンクラメがきらめく、肌なじみの良いブルーベリーカラー。お手持ちのリップに重ねることでニュアンスチェンジも楽しめるシェード。

【製品概要】

ジャム ベリー コレクシオン

発売日：

2026年5月1日(金) 全国発売

2026年4月24日(金) ランコム公式オンラインショップ先行発売

ジューシー チューブ

カテゴリー：リップグロス

価格：各3,850円（税込）

限定2色（#15, #27）

イドル リップ バターグロウ

カテゴリー：口紅

価格：各5,500円（税込）

新3色（#52, #59, #90）

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp