「自分にぴったりの服」をもっと自由に。nunocoto fabricの人気型紙シリーズから、待望のプラスサイズが新登場！

株式会社アイ・ビー・アイ

5,000種類以上のデザイナーズファブリックを販売する生地の通販サイト「nunocoto fabric」 （運営会社:株式会社アイ・ビー・アイ）は、「ホームソーイングシリーズ」より、待望の大人の女性向けプラスサイズの型紙を新たに販売します。

サイズを理由におしゃれを諦めない

これまでnunocoto fabricには、多くのお客様から「デザインは素敵だけど、もう少し大きいサイズがあれば…」という切実なリクエストが寄せられてきました。 既製品では見つけにくい「自分にぴったりのサイズ」こそ、手作りの醍醐味です。

私たちは、あらゆる体型の方が自分の個性を表現し、心地よく過ごせる服作りをサポートしたいと考え、プラスサイズラインの発売を決定いたしました。

プラスサイズラインのこだわり

今回のプラスサイズ展開では、単なるサイズアップに留まりません。一般的なゆったりシルエットとは一線を画す、細部まで計算し尽されたパターンと洗練されたデザイン性が特徴です。

・細部まで計算し尽されたパターン

肩からバスト、腕の関節周りを集中的にミリ単位で調整。人の骨格を基軸に、体型をとらえることで、どんな体格でも美しく見えるシルエットを実現しました。

・洗練されたデザイン性

上記の開発方法に基づいて「ナチュラル、リラックス、シンプルさ」のホームソーイングシリーズのもつ雰囲気をプラスサイズでも実現しました。

すべての体型の人が、安心して作り、そして袖を通したときの余韻に浸る、そんな至福の時間をお届けします。

手作り服の魅力は、何と言っても、素材×色・柄が自由に選べること！おしゃれと着心地、どちらも理想を叶えてくれるスタイルが実現します。

製作を重ねるごとに、知識が広がり、自然とステップアップできる情報も一緒に提供していきます。

■ 商品概要

シリーズ名： ホームソーイングシリーズ（プラスサイズ）

発売日： 2026年4月15日

対応サイズ： 3L / 4L / 5L / 6L

販売場所： nunocoto fabric 公式オンラインショップ

お問合せメールアドレス：support@nunocoto-fabric.com（担当：和泉沢）

詳細を見る :https://www.nunocoto-fabric.com/?mode=cate&cbid=2743294&csid=6