LOJEL（ロジェール）のB Corporation認証取得について

株式会社LOJELジャパン

[日本 - 2026年4月8日]- LOJELは、B Corporation（B Corp）の認証を取得したことを発表しました。これにより、人々や私たちが共有している地球の利益のために、ビジネスのあり方を再構築するという、近年拡大を続けている企業ムーブメントの一員となりました。

B Corpムーブメントを推進する非営利団体B Labによる認証を受けたことにより、LOJELが、株主価値を超えた目標への取り組みに加え、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する高い基準を満たしていることが示されました。

この発表は、進行しつつある気候危機や拡大していく社会的不平等が、引き続き私たちの経済に差し迫った課題をもたらしている中で報じられました。B Corp認証は、企業の事業活動全体を評価対象とし、ガバナンス、従業員、地域社会、環境、顧客に対する取り組みに関連する領域を網羅しています。認証プロセスは厳格であり、企業は実績に関する証拠を提出するとともに、利益だけでなく目的に対する取り組みを法的に定款に対して明記することが求められます。

この度LOJELは、世界中で1万社を超えるB Corp認証を取得した企業コミュニティの一員となりました。英国におけるB Corpコミュニティは、世界最大かつ最も急速に成長しており、さまざまな業界や規模にわたる2,600社以上の企業が参加しています。

B Lab UKのCEO、Chris Turner氏は次のように述べています：

「LOJELをB Corpコミュニティに迎え入れることができ、大変嬉しく思います。B Corpは、ビジネスのあり方を変革することに尽力し、ビジネスこそが真に社会に貢献できる力になると信じている企業によるムーブメントです。LOJELはこのコミュニティにとって素晴らしい一員となり、今後の議論を前進させていくことでしょう。」

B Labについて: B Labは、すべての人々、コミュニティ、そして地球の利益のために世界経済を変革する非営利団体です。経済システムの変革をリードするB Labのグローバルなネットワークは、企業に向けた基準、方針、ツール、プログラムを策定しており、その先頭に立っている企業を「B Corp」として認定しています。現在、私たちのコミュニティには、102カ国、162の業界にまたがる10,000社以上のB Corpに所属する100万人の従業員が参加しています。詳細については、https://bcorporation.jp/をご覧ください。

B Lab UKについて: この世界的な非営利団体: B Corpネットワークの一員として、B Lab UKでは、社会貢献に積極的に取り組む企業のコミュニティを構築し、B Corpムーブメントへの認知度を高め、英国経済に変革をもたらすことで、ビジネスの成功の定義を再構築することを目的としています。英国における活動の詳細はこちら(https://bcorporation.uk/)。

B Corp認証について: B Corporation（B Corp）認証企業とは、B Labが定める社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する基準を満たしていることが確認された企業のことです。ステークホルダーからの意見、調査、および確立されたベストプラクティスに基づいて策定されたB Labの基準は、B Corp認定の要件やB Labのインパクト管理ツールの基礎となっており、同ネットワークのプログラムや共同行動としての取り組みにも反映されています。

B Lab お問合せ先: media@bcorporation.uk

LOJELについて

LOJELは、移動をシンプルにし、大切なことに集中できるキャリーアイテムを提供しています。1989年に日本で創業し、移動をより快適にすることを使命とし、細部まで考え抜かれたデザインとサステナビリティを大切にした製品を展開しています。LOJELの設計理念は、次の3つの原則に基づいています。

「Less, but better」―高品質なデザインを追求すること。

「Simply User-Centric」―使う人のニーズを最優先に考えること。

「Modern Movement」―国際旅行から毎日の通勤まで、あらゆる移動の場面で革新的な必需品を提供すること。

LOJELは現在、香港に本社を構え、横浜、バンクーバー、シンガポールにオフィスを展開。オーストラリア、カンボジア、カナダ、香港、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、UAEなど世界各国で販売を行い、アジアおよび北米でオンライン販売も展開しています。

■公式HP：https://jp.lojel.com/

■SNSで最新情報をチェック：@lojeljourneys #lojel #lojeljourneys #lojelcommunity

会社概要

会社名：株式会社LOJELジャパン

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 Ocean Gate Minatomirai 8F

代表者：代表取締役 櫻木 隆志

URL：https://jp.lojel.com/company-profile/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社LOJELジャパン 広報担当

TEL：045-628-9822 MAIL：office-jp@lojel.com