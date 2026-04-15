AI時代の組織開発を担う人材を育てる実践講座、2026年6月開講

株式会社ZENTech

心理的安全性研究のリーディングカンパニーである株式会社ZENTech（代表取締役：金 亨哲 所在地：東京都）は、これまで提供してきたスクール事業「心理的安全性マネジメント講座」を「ZENTech Management Academy」としてリブランディングし、第1期プログラムとして「AI時代の組織開発 実践講座」を2026年6月3日より開講することを発表します。

■ リブランディングの背景

ZENTechはこれまで、「心理的安全性マネジメント講座」として、組織変革を担うリーダーや人事担当者向けに実践的な学びの場を提供してきました。

生成AIの急速な普及により、組織開発の現場は大きく変わりつつあります。個人の業務効率は向上した一方、組織そのものの変化は追いついていません。AIがデータを分析し、研修案を大量に生成できる時代において、「何に介入するか」「その介入が本当に効くか」を判断できる人材の育成が急務となっています。

こうした時代の変化を踏まえ、ZENTechは「ZENTech Management Academy」として新たなブランドを立ち上げ、AI時代に求められる組織開発の実践力を体系的に学べるプログラムの提供を開始します。

■ ZENTech Management Academyについて

ZENTech Management Academyは、ZENTechのミッション「"エッジ"ある、組織とチームの変化を生み出す」を実現するための人材育成プログラムです。研究知見と現場実践を融合させ、組織開発に関わる担当者・マネージャーが「変化を生み出せる人」になるための実践的な学びを提供します。

■ 第1期プログラム概要

【プログラム名】

AI時代の組織開発 実践講座

【対象者】

人事・組織開発担当者、マネージャー、経営企画など組織に関わる判断をする方

【開講日・スケジュール】

第1回：2026年6月3日（水）19:00～ AIによって組織はどう変わるのか

第2回：2026年6月17日（水）19:00～ データとAIで自組織を読み解く

第3回：2026年7月1日（水）19:00～ AIのアウトプットに深みを与える

第4回：2026年7月15日（水）19:00～ チームを動かす介入を設計する

第5回：2026年7月29日（水）19:00～ 組織に通る提案へ仕上げる

第6回：2026年8月26日（水）19:00～ 成果発表と振り返り

【料金プラン】

EXECUTIVE（6回オフライン）：200,000円 定員20名

PREMIUM（3回オフライン・選択制）：100,000円 定員30名

STANDARD（オンライン）：33,000円 定員100名

【申込・詳細】

https://zentech.jp/lp/management-academy/od-ai

■ メイン講師：石井 遼介

ZENTech代表取締役

心理的安全性/AI(MechInterp) の研究者・データサイエンティスト

東京大学工学部卒、シンガポール国立大MBA。

114社・29,000人以上の組織サーベイデータを分析し、何が組織を変え、何が変えないのか」を研究。 アカデミアの知見とビジネス現場の橋渡しを行いながら、AI時代の組織開発に必要な判断力を体系化し、 本プログラムを設計した。

■ 株式会社ZENTechについて

心理的安全性のリーディングカンパニー。「"エッジ"ある、組織とチームの変化を生み出す」をミッションに、組織診断サーベイ・研修・コンサルティングを提供。「心理的安全性AWARD」を主催し、組織変革に取り組む企業を表彰・発信している。



会社名 ：株式会社ZENTech

代表者 ：金 亨哲

所在地 ：東京都千代田区神田小川町3丁目28番地5 axle御茶ノ水 P201号室

設立 ：2018年7月

URL ：https://zentech.jp/

AWARD ：https://psychological-safety.jp/





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ZENTech 広報担当

E-mail：school@zentech.jp