住友金属鉱山のSOLAMENT(R)をアウトドアアパレルで世界初採用。ミレーの『着る日焼け止め』SOL SERIESが登場

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社※ソル メッシュ フーディでの実証結果

1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン：東京都品川区、代表取締役 ペア・ラスムセン）は、住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：松本 伸弘、以下「住友金属鉱山」）が開発した太陽光に含まれる熱の要因、近赤外線を効率的に吸収・遮断する「SOLAMENT(R)（ソラメント）」を採用したアパレルSOL SERIES（ソル シリーズ）を発表いたします。

アウトドアアパレル分野において、SOLAMENT(R)を採用しているブランドはMILLETのみとなります。（2026年4月時点）

SOL SERIESは、MILLET公式オンラインストア(https://www.millet.jp/)および全国の取扱店舗にて販売いたします※。

SOL SERIES 特設サイト(https://www.millet.jp/brand/feature/sol/)

※一部お取り扱いのない店舗がある場合がございます。事前にお問い合わせください。

■「SOLAMENT(R)」とは？

SOLAMENT(R)は、住友金属鉱山が培ってきたナノレベルの材料制御技術を活用した、レアメタル由来の機能素材です。地表に届く太陽光の中でも大きな割合を占める近赤外線を吸収し、遮熱などの効果を発揮します。

※「SOLAMENT(R)」は住友金属鉱山株式会社の登録商標です。

■SOL SERIESは近赤外線と紫外線をダブルブロックし、遮熱性能も完備。体感-3℃を実証。

年々厳しさを増す暑さの中、アウトドアシーンにおいては「日差し対策」と「快適性」の両立が重要になっています。特に太陽光の約42％を占めるとされる近赤外線は、衣服内の温度上昇や“熱疲労”の一因となる可能性が指摘されています。

こうした課題に着目し開発されたのが、ミレーの新アパレル「SOL SERIES」です。シワやたるみの原因とされる近赤外線を吸収・ブロックする素材「SOLAMENT(R)」を採用し、ミレーが培ってきた吸水速乾性や通気性、紫外線カット機能を融合しています。近赤外線に加え、シミやそばかすの原因とされる紫外線にも配慮した設計により、日差しによるストレスを軽減。強い日差しの中でも、快適なアウトドアアクティビティをサポートします。

ソルメッシュフーディ(https://www.millet.jp/c/men/thermal/MIV02172)に関しては、独自の検証により、日差しによる熱の影響を約－3℃低減する高い遮熱性能も確認。強い日差しの下でも、衣服内の温度上昇を抑え、快適なコンディションを保ちます。

太陽光の約42%を占める「近赤外線」

住友金属鉱山が開発したレアメタル由来の「SOLAMENT(R)」は、地表に届く太陽光の約42％を占める近赤外線を効果的に吸収する素材です。

実は近赤外線は紫外線よりも肌の奥まで届き、シワやたるみを引き起こす原因となると言われています。近赤外線を吸収しブロックする素材、SOLAMENT(R)を採用した“着る日焼け止め”SOL SERIESで、安心して太陽の下へ。日差しの強い環境でも、より快適な着用感をサポートします。

※出典元：「太陽からの近赤外線による肌の老化を防御する生地の開発」日本光医学・光生物学会誌 Vol.45, 1-3 (2024)

強い日差しでも、熱をためにくい着用感

マネキンを用いた試験において、当社従来素材との比較で、SOLAMENT(R)を使用したソルメッシュフーディは表面温度が約－3℃低減する結果を確認。日差しによる熱の影響を抑え、衣服内の温度上昇を軽減します。

※自社試験による（試験条件下での結果）

《SOL SERIES LINEUP》

＜ソル メッシュ フーディ＞

■通気性に優れたメッシュフーディ

【主な特徴】

・近赤外線と紫外線をダブルでブロック/ UPF50+

・通気性に優れたメッシュ構造

・汗を素早く吸水・速乾させて肌面をドライにキープ

・ストレッチ性に優れた動きやすく、柔らかな着心地

・袖口は手の甲までしっかりガードするサムホール付き

商品名：ソル メッシュ フーディ

品番：MIV02172(メンズ)(https://www.millet.jp/c/products/MIV02172) / MIV02204（ウィメンズ）(https://www.millet.jp/c/women/w-thermal/MIV02204)

価格：\14,300（税込）

カラー：DORITE / FOGGY DEW (写真)/ SAPHIR /WARM OLIVE（メンズ）/ VANILLA CREAM（ウィメンズ）/全4色

サイズ：XS ～ XL（メンズ）、XS～L（ウィメンズ）

＜ソル フーディ＞

■日差しを遮り、風を通す薄手フーディ

【主な特徴】

・近赤外線と紫外線をダブルでブロック/ UPF50+

・速乾性・通気性に優れたストレッチ素材

・汗を素早く吸水・速乾させて肌面をドライにキープ

・ストレッチ性に優れた動きやすく、柔らかな着心地

・袖口は手の甲までしっかりガードするサムホール付き

商品名：ソル フーディ

品番：MIV03241(メンズ)(https://www.millet.jp/c/men/tops/MIV03241) / MIV03242(ウィメンズ）(https://www.millet.jp/c/women/w-tops/MIV03242)

価格：\16,500（税込）

カラー：DORITE / FOGGY DEW / BLACK（写真）全3色

サイズ：XS ～ XL（メンズ）、XS～L（ウィメンズ）

＜ソル ポロシャツ＞

■日差しと汗を快適にコントロールする高機能ポロ

【主な特徴】

・近赤外線と紫外線をダブルでブロック/ UPF50+

・速乾性・通気性に優れたストレッチ素材

・後ろ衿ぐり/脇下デオドラントテープ

・着脱しやすいドットボタン仕様

商品名：ソル ポロシャツ

品番：MIV03243(メンズ)(https://www.millet.jp/c/products/MIV03243)

価格：\11,000（税込）

カラー：DORITE（写真） / FOGGY DEW / BLACK 全3色

サイズ：XS ～ XL（メンズ）

＜ソル ネックチューブ＞

■軽量で優れた通気性のネックプロテクション

【主な特徴】

・近赤外線と紫外線をダブルでブロック/ UPF50+

・通気性に優れたメッシュ構造

・肌面にべたつきにくい裏側

・上部にドローコードアジャスター

商品名：ソル ネックチューブ

品番：MIV02225(https://www.millet.jp/c/products/MIV02225)

価格：\5,500（税込）

カラー：FOGGY DEW/ SAPHIR (写真) 全2色

サイズ：U

＜ソル アームカバー＞

■ストレスのないストレッチ素材のアームカバー

【主な特徴】

・近赤外線と紫外線をダブルでブロック/ UPF50+

・ストレスのないプレーンなストレッチ素材

・袖口に立体のサムホール

商品名：ソル アームカバー

品番：MIV03252(https://www.millet.jp/c/products/MIV03252)

価格：\5,280（税込）

カラー：FOGGY DEW (写真)/ SAPHIR 全2色

サイズ：XS-S, M-L, XL

《ABOUT 住友金属鉱山株式会社》

創業1590年（天正18年）、430年超の歴史を持つ住友グループの源流事業を受け継ぐ住友金属鉱山は、鉱山開発・運営を行う「資源事業」、採掘した鉱物資源から高品質な金属素材を生み出す「製錬事業」、その素材に時代が求める新たな価値を付加する「材料事業」の３つの事業が有機的な連携を図りながら、未来を形づくる素材を提供しています。

《ABOUT MILLET》

1921年にフランスで誕生したアルパインブランド・ミレー。

1950年、フランス隊による人類初の8000m峰・アンナプルナ登頂を支えたのはミレーのバックパックでした。

この歴史的快挙をきっかけに、マウンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、その後も、時代を代表する山岳ガイドやアスリートとともに歩みを進め、今日に至るまで、フランスを代表するアルパインブランドとして成長を続けてきました。

創業から100年が経った現在も、名峰モンブランの麓から、変わらぬ情熱と積み重ねた経験を活かし、独創的で革新的な製品を世界へ発信し続けています。