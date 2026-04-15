APT、「タイの物流自動化最前線」を徹底解説するオンラインセミナーを4月24日開催

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、2026年4月24日（金）に、オンラインセミナー「APTが捉えるタイ進出のチャンスとは？～現地の物流自動化を解説～」を開催いたします。



本セミナーでは、APTが発表したホワイトペーパー「タイの物流自動化最前線」に基づき、激変するタイの物流・製造現場における生き残り戦略について深掘りします。タイ市場が構造的な転換期を迎える中、人件費の高騰や高い物流コストが、現地企業にとっての大きな課題として顕在化しています。本セミナーでは、最大100%の法人税免除となる「BOI（タイ投資委員会）」優遇策の活用法を交えながら、現地の最新マーケット勢力図と、日系企業がタイ進出を加速させる極めて合理的な理由を解説します。

■セミナー開催の背景

タイは長年「東洋のデトロイト」として自動車産業を中心に強固な生産基盤を確立してきましたが、近年は一人あたりの生産性が低い「中進国の罠」や人件費高騰、EVシフトの台頭などにより、産業構造の変革期に直面しています。それに伴い、高止まりする物流コストの削減が急務となっており、タイ政府もBOI優遇措置を強力に推進しています。現地では、品質を重視する日系メーカーとコスト優位な中華系メーカーがひしめく中で、老朽化設備の更新や高度な要件定義を求める声が高まっています。こうした状況を踏まえ、APTはタイ市場における物流自動化の動向と事業機会を調査しました。本セミナーでは、最新の調査結果をもとに、独自のホワイトスペース攻略戦略と日系企業がタイに進出する戦略的バリューについて詳細に解説します。

■セミナーで取り上げる主要テーマ

本セミナーでは、APTの調査レポートに基づき、以下の3つの視点からタイの物流自動化における新しい潮流を解き明かします。

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

【テーマ1】タイ市場の概要と物流の構造的課題- 「東洋のデトロイト」としての歴史的発展と産業構造の変化- GDP比で高止まりする物流コストの実態とタイ政府の国家戦略- 一人あたり生産性の向上と自動化への不可逆的シフト【テーマ2】激化するテクノロジー競争とBOI優遇措置- 日系、中華系、タイ地場メーカーそれぞれの進出系譜と分業エコシステム- タイ投資委員会（BOI）による設備投資額の最大100%の法人税免除メリット- コスト重視の中華系メーカーと品質重視の日系メーカーがひしめく勢力図【テーマ3】日系企業進出のメリットとホワイトスペース攻略戦略- バンコク近郊に超高密度で密集する約5,800拠点の日系企業基盤- 駐在員減少に伴う属人的な管理から「システム」への置き換えニーズ- 既存設備の老朽化更新や高度な要件定義に応えるAPTの独自攻略戦略- タイに拠点を持つ日系企業の経営者・現地法人責任者- 物流センターの自動化・省人化を検討中の実務担当者- タイにおける人件費高騰や生産性低迷への対策を打ちたい経営層- 最大100%の法人税免除となるBOI優遇措置の活用に関心がある方- 海外製機器導入時の品質や保守体制に不安を感じている方- タイトル:「APTが捉えるタイ進出のチャンスとは？～現地の物流自動化を解説～」- ライブ配信: 2026年4月24日（金）13:00～13:30- アーカイブ配信: 2026年5月11日（月）14:00～14:30- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: 40名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 株式会社APT APAC Regional Director 岡田友宏- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/semq7tbNvI5A■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【株式会社APT】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業