武器から花へ──分断の時代に贈る平和アクション アースデイ東京2026、代々木公園で市民参加型アートを展開 市川團十郎氏も開催にメッセージ

アースデイ東京

2026年4月18日（土）・19日（日）、代々木公園で開催される「アースデイ東京2026」において、戦争と平和をテーマにした大型参加型プログラム「PEACE FLOWER GARDEN」を実施します。

世界190以上の国と地域で、数億人が同じ日に地球を想うアースデイ。

その日本最大規模の拠点であるアースデイ東京は、毎年10万人以上が来場し、それぞれの立場から未来を考える場となっています。

2026年は「平和」を重要テーマに掲げ、分断が進む現代において、市民一人ひとりが参加できる“平和のアクション”を展開します。

武器を花へ──参加型アート「PEACE FLOWER GARDEN」

本企画の象徴となるのが、アートプロジェクト「retiredweapons」と「greenpiece ― memento mori project」による「PEACE FLOWER GARDEN」です。

日比谷花壇の協力のもと、武器に花を挿し、“破壊の象徴”を“祈りの象徴”へと転換するインスタレーションを展開します。

「retiredweapons」はミラノ・ベルリン・ロンドンなど海外のデザインイベントでも高く評価されてきた国際的プロジェクトです。

来場者が実際に花を挿すことで作品が完成していく参加型アートであり、時間とともに会場の風景が変化していく様子を撮影可能です。

市川團十郎氏より、開催に向けたメッセージ

認定NPO法人Earth&Humanの代表理事でもある、歌舞伎俳優の市川團十郎氏より、アースデイ東京2026の開催に向けたメッセージをいただきました。

この地球に生きる私たちは、決して孤立した存在ではなく、 大いなる自然の営みと、人と人との深いつながりの中にあって、生かされています。

しかしながら、文明の進展とともに、その調和の精神は薄れつつあります。

今こそ、その精神を取り戻していくことが求められているのではないでしょうか。

この場が、新たな気づきと出会いをもたらし、

次の世代へと受け継がれる希望の灯となることを願っています。

※本メッセージは開催に向けた応援コメントであり、当日の来場予定はございません。

人道支援・音楽・祈りが交差する「平和の現場」

会場では、平和をテーマに多様なアクションが展開されます。

人道支援・国際協力ブース

ピースウィンズ・ジャパン、ADRA Japan、アムネスティ・インターナショナル日本、NICE（日本国際ワークキャンプセンター）、パレスチナ子どものキャンペーン、シャプラニール＝市民による海外協力の会、Watermelon Seeds Fundraiser ほか

ライブ＆トークセッション

坂本美雨、いとうせいこう、松尾潔、春ねむり、Darthreider ほか

原爆の残り火を用いたキャンドルナイト（夕方以降実施予定）

BE-IN

分断を、共感へ

もし武器ではなく花を持っていたなら。もし恐れではなく信頼を差し出していたなら。

アースデイ東京2026は、市民・アート・文化・国際協力が交差することで、

“平和を自分ごとにする場”を創出します。

開催概要

名称：アースデイ東京2026

日程：2026年4月18日（土）・19日（日）

時間：10:00～18:00

会場：代々木公園イベント広場

入場：無料

主催：アースデイ東京2026実行委員会

公式WEBサイト：https://www.earthday-tokyo.org/event/earthday2026

【特別協賛】

（株）UPDATER

Jackery／EcoFlow Technology Japan（株）

【協賛】

（株）イー・エス・エス／ADSS東京（株）／Green People's Power／ジーピー／（株）JR東日本クロスステーション／（株）JEPLAN／SPRING VALLEY BREWERY／（株）セールスフォース・ジャパン／TAKEFU／産直の東都生協／（株）DREAMBEER／中日本高速道路（株）／ナンバースリー／パタゴニア日本支社／（株）BS朝日／PIZZA DAY／プレミアムウォーター（株）／（株）ヘミングス／森製綿所／LeMouton

【後援】

環境省／東京都／渋谷区／文部科学省／農林水産省／東京商工会議所／日本生活協同組合連合会／（公社）東京都専修学校各種学校協会／渋谷公園通商店街振興組合／一般財団法人渋谷区観光協会／一般社団法人地球温暖化防止全国ネット／朝日新聞社／東京新聞／産経新聞社／NHK／TBS／J-WAVE／TOKYO FM／InterFM897

【協力】

アースデイジャパンネットワーク／URAHARA PROJECT／（株）SAKURUG／THE WELL-BEING WEEK2026実幸委員会／TECHSTURE（同）／原宿神宮前商店会／NPO法人PEACEDAY／100万人のキャンドルナイト2026実行委員会／VISUAL AND ECHO JAPAN／ロフトプロジェクト／一社mogmog engine（スナック都ろ美）

【実行委員会】

ースガーデン／アースデイ東京ユース／AboutBetterPlace／iPledge／一般社団法人プロギングジャパン／一般社団法人エコパーティ／インクルーシブ・フォレスト／NPO法人Earth&Human／くらしの天然市場＠メイド・イン・アース／国際クレイセラピー協会／自由の森学園中学・高等学校／曹洞宗Earth禅堂／DREAM BUILDERS／宮島工務店／ワーカーズコープ連合会／ワタシのミライ

【NPO・NGO】

アフリカと神戸俊平友の会／アムネスティ・インターナショナル日本／ADRA Japan／IRIE／有明rooftopコモンズ（武蔵野大学）／一般社団法人 OPEN JAPAN／一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団／一般財団法人ユースエコ／一般財団法人日本熊森協会／一般社団法人アースデイジャパンネットワーク／一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン（CIジャパン）／一般社団法人全国はちみつ公正取引協議会／一般社団法人日本インタープリテーション協会／一般社団法人日本若者協議会／一般社団法人 環境教育普及推進フォーラム／Umee Coffee／NPO法人 Jane Goodall Institute Japan／NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN／NPO法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター）／NPO法人 響／NPO法人川塾／NPO法人三陸ボランティアダイバーズ／NPO法人ニルマライト・ジャパン／NPO法人はちどりプロジェクト／NPO法人 動物実験の廃止を求める会（JAVA）／おしえない学校PJ＋トランジションタウン／ガイアブレス／学校法人キリスト教愛真高校／学校法人服部学園 御茶の水美術専門学校／学生団体フェアトレードドリップパックプロジェクト（ドリプロ）／公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン／WWFジャパン／公益社団法人日本環境教育フォーラム（JEEF）／国際青年環境NGO A SEED JAPAN／社会アクションラボ／ジュゴン保護キャンペーンセンター／全日本はちみつ協同組合／ソマティック・エナジェティクス／千葉県立小金高等学校 探究局／Tsuna-Goo／TRUE BLUE／特定非営利活動法人ADRA Japan／特定非営利活動法人LOOB JAPAN／特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン／特定非営利活動法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン／トランスミッション・メディテーション／TOKYO VEGAN／ともしび／新渡戸文化中学校・高等学校／認定NPO法人アニマルライツセンター／認定NPO法人アフリカゾウの涙／認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金（JTEF）／認定NPO法人パレスチナ子どものキャンペーン／認定NPO法人 地球と共に生きる会／日本MAセンター／HATHA LAB／Bunsugi STEAM Project／Brave hearts／Premiru（プレミル）／PETA Asia／PGA（プロジェクト ゴールデンアップル）／MOXAFRICA（モクサアフリカ）／楽健法ラバーズ22／retiredweapons*greenpiece／ゆ快ラボ／ワンワールド・ワンピープル協会（OWOP）／早稲田大学 環境ロドリゲス Precious Plastic Waseda／早稲田大学 環境ロドリゲス Re-Cover／Watermelon Seeds Fundraiser

【SOCIAL GOOD出展】

ATARAOが考えるコーヒーの循環／（一社）日本CSR協会 社会的共創で世界平和／オーガニックコットンのミュッター／海底都市プラスティコス／環境価値流通プラットフォームbecoz（ビコーズ）／KIMINOMIRAI／ZURI LIONESS BOOKS／NORTH EAGLE（ノースイーグル）／Harmonia Rune／Misel Plants TOKYO／ゆきみさんのSDGs活動／薬膳 YUAN

【アースデイキッチン】

あいまのおにぎり／AhiCoCo／ウクライナキッチンカーFaina／OCEANSIDE／¡holataco!（オラタコ）／GOODTIME BRUNCH COFFEE／grichee／COFFEE BAR stove／SUNDAY BEACH／スタービンズ／THE IMOMITSU／タバジビエ／TRAILER BAR HAKU／ナポリピッツァのREGGINA／フォレストファーム恵里／PRIMAL／北欧料理 silfra／薪窯焼きpizza uncle ken／ricocurry／Lino Marama Cafe／LuanaCafe／ROCKET CHICKEN

【学生団体出展】

ACTION FES／跡見学園女子大学／iGEM Keio／いのちをつなぐ旅／ngo団体オークン／学生団体Libfram／kifurikku（キフリック）／GPTY／自由の森学園高等学校 韓国講座&World Peace Lab・サステナ委員会・実験数学・寮／昭和女子大学附属昭和高等学校／SMATERIAJAPAN／SEI＆Wellbeing／大東文化大学 Plus＋／てらスクール×SDGs for School／東京学芸大学附属国際中等教育学校ソーシャルアクションチームkokusai・kankyo・jimoto／東洋大学のGINOS学科／特定非営利活動法人国際協力NGO風の会／新渡戸文化高校 ニトベ戦争伝承総合プロジェクト／新渡戸文化中学校 国産材×ものづくり／ねおき／VIVID MYTIPE／potential／ReFamily／Local Bridge学生局／早稲田大学・Whabitat・AZRIDGV