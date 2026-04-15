マイネットがクリーク・アンド・リバー社主催イベント「Game Meets」に登壇プロデューサーとマーケターが語る“選ばれ続けるアプリ”の勝ち筋設計と実践知とは

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、株式会社クリーク・アンド・リバー社（東京都港区、代表取締役社長：黒崎 淳）が主催するクリエイティブ共創コミュニティ「Game Meets」において、2026年4月23日（木）に開催されるオンラインイベント「Game Meets #49 ― プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計 ― 選ばれ続ける“アプリマーケティング最適化”の最前線」に、当社メンバーが登壇することをお知らせいたします。

アプリ・ゲーム市場の成熟に伴い、プロダクトの品質向上はもちろんのこと、それをいかにターゲットへ届け、「選ばれ続ける状態」を作るかというマーケティング戦略の重要性が高まっています。

本イベントには、累計80タイトル以上のゲーム運営実績を持つマイネットより、ゲーム事業本部ソリューション事業部 部長の山白 響大と事業開発部 チーフビジネスプランナー / マーケターの見学 奈緒が登壇いたします。プロダクトとマーケティングの両視点をどのように接続し、ユーザーに届く形へと昇華させていくのか、当社の実践的な知見を共有いたします。

■開催概要

Game Meets #49 ― プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計 ― 選ばれ続ける“アプリマーケティング最適化”の最前線

https://gamemeets-cr.com/event/event-405/

- 開催日時- - 2026/4/23 (木)19:30～21:00- 開催場所- - オンライン開催（Zoom）- - - 参加申込フォーム ※締切：2026年4月23日（木）18:30https://go.gamemeets-cr.com/l/924692/2026-03-27/2ndvs5?_gl=1*mkt3mk*_ga*MTk4MDExNjA1MC4xNzc0OTMzOTA2*_ga_BR6G4KQ59B*czE3NzUxMjQ5MDIkbzUkZzAkdDE3NzUxMjQ5MDIkajYwJGwwJGgw- 参加対象者- - ゲーム / アプリのプロデューサー・ディレクター- - マーケティング / グロース担当者- - ASOや広告運用の改善に課題を感じている方- - プロダクトとマーケの連携を強化したい方- - 新規事業 / アプリ開発に関わる方- - “選ばれ続ける仕組み”を構造的に理解したい方- 参加費- - 無料- 定員- - 100名- 主催- - 株式会社クリーク・アンド・リバー社

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp