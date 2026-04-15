株式会社dotD、NEDOのウラノス・エコシステム推進事業の一環としてハノーバーメッセ2026に出展

株式会社dotD

事業創造ファームとして、共創事業と自社事業の企画・開発・運営を行う株式会社dotD（本社：東京都港区、代表取締役CEO：小野田久視）は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が推進する「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」のユースケースとして、2026年4月20日（月）～24日（金）にドイツ・ハノーバーで開催される「ハノーバーメッセ2026」に出展することをお知らせします。

■出展の背景

ウラノス・エコシステムは、産業データの安全・円滑な流通を実現するため、日本が官民一体で推進するデータスペース構想です。サプライチェーン全体での情報連携やカーボンニュートラル対応、サーキュラーエコノミーへの貢献など、幅広い産業課題の解決を目指しています。

dotDは、NEDO補助事業（化学物質情報の流通に係るシステム開発事業／CMP Applicationの開発・実証）の採択事業者として、製品含有化学物質・資源循環情報プラットフォーム（CMP基盤）と接続するアプリケーション「dotD CMP Navigator」の開発・実証に取り組んでいます。従来のメールやExcelに依存した企業間の化学物質情報のやり取りをデジタル化し、サプライチェーン全体での透明性確保と業務効率化を目指すものです。今回、グローバルな産業展示会であるハノーバーメッセにおいて、その取り組みを広く国内外のステークホルダーへ発信します。

■出展概要

イベント名：ハノーバーメッセ2026（Hannover Messe 2026）

会期：2026年4月20日（月）～24日（金）

会場：ドイツ、ハノーバー ハノーバー国際見本市会場 Hall 13

公式サイト（英語）：HANNOVER MESSE（https://www.hannovermesse.de/en/）

今後もdotDは持続可能性のある明るい未来に向け、事業創造という観点から支援し信頼性の高いサービスの提供を進めてまいります。

■株式会社dotD

本社所在地：東京都港区北青山2丁目14番4号 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

代表者：代表取締役CEO 小野田久視

設立日：2018年9月

事業内容：アプリの開発・提供、新規事業開発コンサルティング

ホームページ：https://dotd-inc.com/