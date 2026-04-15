遠州織物と天竜産ジビエレザーが融合したコラボバッグ！Teatrino（テアトリーノ）とのコラボレーション商品第2弾を発売

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズは、静岡県湖西市を拠点に、浜松市を含む遠州地方で生産される「遠州織物」を使用した商品を展開する「Teatrino（テアトリーノ）(https://teatrino-mode.com/)」とのコラボレーション第2弾となるオリジナルバッグを発売します。

本コラボレーションは、静岡の風土や素材、ものづくりの魅力を発信する取り組みとして展開しており、第2弾となる今回は遠州地域で織られた綿・リネンの遠州織物と、天竜産のジビエレザーを用い、静岡の魅力を感じられる特別なバッグに仕上げました。静岡ブルーレヴズだけの特別仕様で仕立てられた本商品は試合観戦はもちろん、日常使いにも活躍する限定コラボレーションアイテムです。

商品概要

テアトリーノ 遠州織クロスバッグ(ロゴ)

【カラー】ブルー、ベージュ

【サイズ】W32cm×H26cm

【素材】遠州織物（表地：綿、裏地：リネン）、天竜ジビエレザー（鹿革）

【生産国】日本

【販売価格】12,100円(税込)

【販売数】各色15個限定

遠州地域で織られた遠州織物の綿とリネンを本体生地に使用したクロスバッグ。

ゆっくりと時間をかけて織られる遠州織物ならではの、やわらかさと耐久性を兼ね備えた風合いが魅力です。天然素材のナチュラルな表情は、日常使いはもちろん、試合観戦や遠征などさまざまなシーンに馴染みます。手首に掛けて持てる軽量設計で、ちょっとしたお出かけや食事、旅行先にもおすすめです。

アクセントには、天竜地域で採取された野生鹿を活用したジビエレザーを使用。職人の手仕事によって鞣されたレザーには、静岡ブルーレヴズのロゴを刻印し、サングラスやペンなどを差し込める実用的な仕様に仕上げました。

内側には斜め設計のポケットを配置。バッグを閉じたままでも小物を取り出しやすく、鍵やスマートフォンなどが迷子にならない、使いやすさにこだわったデザインです。

販売スケジュール

オフィシャルオンラインショップ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/110_1_d88fd654ff3dd43940b7725519260a67.jpg?v=202604161251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/110_2_4c4c8a2c10f3400fd0538231d56c3b94.jpg?v=202604161251 ]オフィシャルオンラインショップ :https://service.shizuoka-bluerevs.com/s/sbr/page/goods?_ga=2.147110449.705914972.1776123477-1297403340.1761135756#/0Teatrino（テアトリーノ）について



社会・環境・地域のことを考慮した“エシカル”なモノづくり

地元静岡県浜松市を含む遠州地方で生産されている「遠州織物」。浜松市天竜の森で害獣駆除対象である「鹿や猪のジビエ革」。その他選りすぐりの帆布などを使用し、服とスタイリングしやすくデザイン性の高いバッグや雑貨を企画・販売しています。オシャレに、仕事に、子育てに。バッグは常に人に寄り添い、人生を包み込みます。Teatrinoのバッグの持つ物語が、人生の主役である「あなた」を少しでも笑顔にできたらと願っています。

オフィシャルサイト :https://teatrino-mode.com/