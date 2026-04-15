トライアルグループ「こはく本舗」が「ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2026」で初の「デリカ総合大賞」を受賞

株式会社トライアルホールディングス

株式会社トライアルホールディングス傘下の株式会社こはく本舗（本社︓福岡県福岡市、代表取締役 北川雅章、以下、こはく本舗）は、「ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2026」において、初の「デリカ総合大賞」を受賞したことをお知らせします。「デリカ総合大賞」とは、特に優秀な商品を多数受賞した企業から選出される賞で、全国の応募企業から1社のみが選ばれます。

また、『焼き鳥丼＆豚丼』が「わが社自慢の惣菜・べんとう部門」にて金賞および審査委員特別賞をW受賞しました。そのほか、『蜜いもブリュレ』が「デリ・ベーカリー＆スイーツ部門」にて金賞を受賞するなど、計11商品が各部門にて受賞・入賞し、こはく本舗としては過去最多の受賞数となります。

こはく本舗は、あらゆる部門の料理専門家や職人と連携しながら、『食のプロ』が持つレシピやアイデア等を活かしたお惣菜を提供しており、素材の選定から製法まで徹底したこだわりのもとで開発された商品は、多くのお客さまから支持をいただいてまいりました。2022年の『たっぷり玉子サンド』、2023年の『ベーコンエッグおにぎり』など「ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ」での受賞実績を積み重ねてきました。

昨年経営統合した西友でも、「ロースかつ重」、「たっぷり玉子サンド」などのこはく本舗の名物商品の導入が進んでおり、多くのお客さまから好評をいただいております。

これからもこはく本舗は、お客さまに信頼され、選ばれ続ける商品づくりに取り組んでまいります。

■受賞商品情報

＜わが社自慢の惣菜・べんとう部門＞

「焼き鳥丼＆豚丼」 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：わが社自慢の惣菜・べんとう部門／

金賞・審査委員特別賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：462円（税抜）

・販売地域 ：全国のスーパーセンタートライアル店舗

（一部店舗を除く）

こだわりの焼き鳥と甘辛タレがよく染みた豚丼、2つの味を一度に楽しめる欲張りな二段丼。香ばしく仕上げた焼き鳥と、やわらかな豚肉のコクある味わいが互いを引き立て、食べ応えと満足感を両立させた自慢の一品です。※2025年11月度肉デリフェア限定商品

「イカタル欲ばり丼！！」 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：わが社自慢の惣菜・べんとう部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：348円（税抜）

・販売地域 ：福岡県のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

たっぷりのイカに濃厚なタルタルソースをかけた、ボリューム満点の丼。プリプリとしたイカの食感と、クリーミーなタルタルのハーモニーが癖になる一品です。

「【大盛り】鶏ぷる弁当」 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：わが社自慢の惣菜・べんとう部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：598円（税抜）

・販売地域 ：全国のトライアルグループ店舗（一部店舗を除く）

特製タレで仕上げた自社製のチキンカツと照り焼きチキンのコンボをメインに、大盛りご飯とともに満腹感まで届けるボリューム弁当。やわらかくジューシーな鶏肉が食べ応え十分で、毎日食べたくなる定番の味です。※西友での取り扱いはございません

＜デリ・ベーカリー＆スイーツ部門＞

「蜜いもブリュレ」

・受賞部門・賞：デリ・ベーカリー＆スイーツ部門／金賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：298円（税抜）

・販売地域 ：九州、関東のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

糖度の高い蜜いもをたっぷり使用し、表面をパリッと香ばしくキャラメリゼしたスイートポテトブリュレ。口の中でほどける上品な甘さと、芋本来の濃厚な風味が絶妙に重なる贅沢なひと品です。※西友での取り扱いはございません

「クリーム爆盛！ロールケーキ」

・受賞部門・賞：デリ・ベーカリー＆スイーツ部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：298円（税抜）

・販売地域 ：九州、関東のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

名前のとおり、クリームをこれでもかと詰め込み、まるでスポンジ生地が悲鳴をあげるほど贅沢なロールケーキ。ふんわりしっとりのスポンジと、濃厚なバニラの味わいのクリームのバランスが絶妙です。

「果実が主役！みるく寒天」

・受賞部門・賞：デリ・ベーカリー＆スイーツ部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：298円（税抜）

・販売地域 ：九州、関東のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

旬の果実をふんだんに使い、やさしいミルクの風味とともに仕上げた寒天スイーツ。さっぱりとした口当たりの中に、果実の甘みと酸味がしっかりと感じられます。※西友での取り扱いはございません

＜祭事・イベント部門＞

「トリックorプレート！？」 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：祭事・イベント部門／優秀賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：415円（税抜）

・販売地域 ：全国のスーパーセンタートライアル店舗

（一部店舗を除く）

ハロウィンをモチーフにした遊び心あふれる彩りプレート。見た目のインパクトはもちろん、食材の組み合わせや味のバランスにもこだわり、イベントシーンを華やかに彩る特別な一品です。※ハロウィン限定商品

「モリタケノしいたけパン」

・受賞部門・賞：デリ・ベーカリー＆スイーツ部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：259円（税抜）

・販売地域 ：GROCERIA -脇田店-

肉厚でうまみたっぷりのモリタケノハタケの椎茸を使用したこだわりのお惣菜パン。椎茸の深いコクと香りを活かした具材が、ふっくらとしたパン生地にしっかりとマッチした一品です。

＜アジアン部門＞

「ニンニク匂撃の炒飯」

・受賞部門・賞：アジアン部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：462円（税抜）

・販売地域 ：福岡県、熊本県（おいしかろう3店舗のみ）のトライアルグループ店舗（一部店舗を除く）

ガツンとくるニンニクの香りと旨みが食欲を刺激する、パンチ力のある炒飯。高温でパラッと仕上げたご飯の食感と、ニンニクの風味が食べ始めたら止まらない一品です。

＜おにぎり部門＞

「天津飯おにぎり」：優秀賞 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：おにぎり部門／優秀賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：228円（税抜）

・販売地域 ：福岡県のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

中華の定番「天津飯」を、いつでもどこでも手軽に楽しめる、新発想おにぎり。独自技術により、持ち運びやすさと出来立ての「とろ～り感」を両立。卵の黄色とカニカマの赤が映える満足度抜群の逸品です。

「背脂ニンニクばくだん」：入賞 ※現在はお取り扱いございません。

・受賞部門・賞：おにぎり部門／入賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・販売価格 ：184円（税抜）

・販売地域 ：福岡県のトライアルグループ店舗

（一部店舗を除く）

背脂のコクとニンニクの香りをしっかり効かせた、ガッツリ系のおにぎり。食べ応えのある具材をたっぷり包み込み、満足度の高いひと口が楽しめます。

※現在お取り扱いがない商品も、今後再販する予定がございます。

※現在、西友店舗で販売している商品は「クリーム爆盛！ロールケーキ」です。

■ファベックス 惣菜・べんとうグランプリとは

惣菜・デリカ・中食業界の総合見本市「ファベックス」の特別企画として、2010年より毎年実施しているプロ向けの商品コンテストです。惣菜・弁当のスペシャリスト・専門家・業界団体により構成された審査委員会により、全国より応募された選りすぐりの商品の中から、最高金賞・金賞・優秀賞ほか各賞を決定。

2026年度は、審査対象商品1,321点の中から10部門で金賞32商品（最高金賞1商品・金賞31商品）、優秀賞50商品、奨励賞20商品、入賞67商品、審査委員特別賞10商品が選出。

※公式サイトURL：https://www.souzai-bento.com

＜株式会社こはく本舗会社概要＞

代表取締役社長：北川雅章

本社所在地 ：福岡県福岡市多の津１丁目7番5号

設立 ：2009年6月（2025年11月4日に社名変更）

事業内容 ：総菜製造業

URL ：https://meijiya-kohaku.co.jp/

＜一般のお客様お問い合わせ先＞

店舗に関するお客様相談室

TEL ： 0120-033-559

受付時間 ： 9時~22時