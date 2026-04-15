『Sky 星を紡ぐ子どもたち』、ファン約200人とともにビーチクリーンを実施！ ゲームの世界で築いた“やさしさの輪”が現実世界で新たな社会貢献の形に結実

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany, Inc.（本社：米国カリフォルニア州）が運営するソーシャルアドベンチャーゲーム『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下、Sky）は、2026年4月11日（土）に、神奈川県・片瀬東浜海岸にて、NPO法人海さくらの協力のもと、プレイヤー参加型イベント「Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島」を開催いたしました。

本イベントには約1,600人のSkyファンから応募があり、当日は抽選で選ばれた約200名が参加。ゲームの世界観を現実にも広げる取り組みとしてビーチクリーンを行い、マイクロプラスチックごみから大型漂着物まで海岸に流れ着いた多くのごみを回収しました。

私たちの暮らす街で発生したごみは、海洋ごみ全体の約8割を占めるとされ、年間800万トン以上のプラスチックが海に流出しているといわれています。海洋汚染は依然として深刻な地球規模の課題です。

※参照：日本財団 海と日本PROJECT（https://uminohi.jp/kaiyougomi/）

「Sky」は2021年より、世界中の海や河川からプラスチック汚染を一掃することを理念に活動している非営利団体「The Ocean Cleanup」とパートナーシップを結び、ゲーム内イベントを通じて世界各地の海洋保全活動の支援へとつなげてきました。これまでの取り組みは、100万ポンド（約450トン）を超える海洋プラスチック除去を支援する活動へと結実しています。

こうした取り組みの一環としてこれまで主にゲーム内や海外で展開してきた活動を、今回はNPO法人海さくらのご協力のもと、日本国内のリアルな場でも実施しました。

イベント当日は、初夏の訪れを感じさせる心地よい晴天に恵まれ、約200名の参加者は当日限定のオリジナルデザインTシャルを身に着け、thatgamecompanyのスタッフとともに、約1時間にわたり片瀬東浜海岸周辺の清掃に励みました。会の冒頭に海さくらの古澤代表から「神奈川県の浜辺で見られるごみの約7割は街中のごみが雨などで流され、排水溝から川を伝って海に流れ着いたもの」と説明があった通り、海岸ではお菓子の袋やタバコの吸い殻、ガラス片、細かく砕かれたマイクロプラスチックごみなどが多く見つかりました。

また、イベント内では、ビーチクリーンで集まったマイクロプラスチックごみを活用し、「Sky」の世界観を表したプラアート作品を制作しました。色鮮やかに彩られた作品の美しさに感嘆の声が上がるとともに、それらがどのようなゴミから生まれているのかを考えさせられ、海洋ゴミ問題の実態を改めて実感する機会となりました。

さらに、ビーチクリーン終了後には、スペシャルアクティビティとして、植物由来の廃油を活用したキャンドルを制作する「ABURABITO」のご協力のもと、「Sky」のゲームの世界観にちなみ、参加者全員にキャンドルをお渡しし、それぞれが火を灯して砂浜に並べる演出を実施しました。スペシャルゲストとして「Sky」の長年のプレイヤーで作曲家・演奏家のSeiYA Fukudaさんにも登場いただき、演奏家サークルNachtigall (ナハティガル) のみなさんとともにスペシャルライブパフォーマンスが行われました。江の島を望む片瀬東浜海岸に幻想的な時間が流れ、美しい夕日と穏やかな波の音に包まれながら、集まった“星の子”たちの思い出に刻まれる特別なひとときとなりました。

thatgamecompanyでは、これからもこうした活動を通して、ゲームというメディアが単なる娯楽ではなく、一人でも多くのポジティブな感情体験を生み、世界中の人々を繋ぐことができる作品となれるよう、取り組んでまいります。

■『Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島』当日の様子

■参加者の声

実際に当日ご参加いただいたファンの方からは、海洋ゴミ問題への意識の高まりや、今後の活動意欲などがうかがえるポジティブな声が多く寄せられました。

『ゲームの中だけでなく、現実でもSkyの仲間たちと一緒に活動できてとても新鮮でした。自然の大切さを改めて実感でき、今後もこうした機会があればぜひ参加したいです。』

『最初は大きなゴミが見当たらないと思っていましたが、いざ始めると砂に埋まった細かいプラスチックがたくさんあり、やりがいがありました。フレンドさんと楽しみながら環境について考えるきっかけになり、とても有意義な時間でした。』

『海岸が徐々に綺麗になっていく様子を見て、改めて環境への意識が高まり、普段の生活でもゴミを出さないよう意識したいと強く思うようになりました。』

『マイクロプラスチックのごみが想像以上に多く、自分たちが拾ったプラスチックの破片が、あんなに綺麗なアート作品に生まれ変わるなんて驚きました。』

『サンセットの中、キャンドルに火を灯してSeiYAさんとNachtigallの皆さんが奏でる演奏を聞いている時間はとても幻想的で、まるでゲームの世界の中にいるような感覚で幸せな時間でした。』

■NPO法人海さくら代表 古澤さまのコメント

『Skyファンの皆様（参加者の皆様）があまりに素敵でした。ゴミ拾いを21年以上実施している中で、こんな素敵な方達と一緒にゴミ拾いができて、幸せでした。

冒頭の「海洋ゴミの話」「ゴミ拾いの注意事項」「なぜプラアートを実施するのか！？」など、なるべく端的に伝わるようにいつもお話ししているのですが、だるそうにされたり、聞いてくれない方もいます。しかし、今回のSkyファンの皆様は、海で目をキラキラさせ、しっかり話を聞いてくださり、思いやりに溢れていました。ゲームのコンセプトが素晴らしいからなのか、ゲームの世界を飛び出して海の大自然に触れたからなのか、色々と考えさせられるくらい素敵な空間でした。

サプライズのキャンドルの話をしたとき、更に目をキラキラさせてくれて、その光景は、忘れられません。

来年も是非、お会いしたいです。このイベントをきっかけに、海への関心が少しでも高まってくれたら本望です。本当にありがとうございました。』

■thatgamecompany 担当者のコメント

『これまで「Sky」では、ゲーム体験を通じて環境問題について考えるきっかけづくりに取り組んできましたが、今回、その想いを現実の行動として形にできたことを大変うれしく思います。

ゲームの中で生まれたプレイヤー同士のつながりが現実の行動へと広がり、実際に海をきれいにする体験を共にできたことは、私たちにとっても大きな一歩となりました。

今後もこのような取り組みを継続し、ゲームと現実の双方で“やさしさの輪”を広げていきたいと考えています。』

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』のこれまでの取り組み

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、2021年より、世界中の海や河川からプラスチック汚染を一掃することを理念に活動している非営利団体「The Ocean Cleanup」とパートナーシップを結び、毎年春に開催するゲーム内イベント「自然の日々」におけるアイテムの売上の一部を寄付する形で、世界各地の海洋保全活動の支援へとつなげてきました。これまでの取り組みによる寄付総額は約300万ドルに達し、100万ポンド（約450トン）を超える海洋プラスチック除去を支援する活動の一助となってまいりました。

また、ゲーム内イベント「自然の日々」では、海とのつながりをより深く感じ、守るために行動するクエストが登場します。普段とは異なる形の闇が光の生き物たちを捉え、彼らはプレイヤーに助けを求めます。彼らのもとまで泳ぎ、闇から解放することで、その優しさへのお礼に光のかけらを受け取ることができます。

こうしたゲーム内のイベントを通して、プレイヤーそれぞれが海洋汚染への関心を持ち、考え、“思いやり”や“つながり”を感じながら“やさしさの輪”を広げるような活動を続けてまいりました。

▼Sky 星を紡ぐ子どもたち 意義ある変化の創出

https://www.youtube.com/watch?v=C2XKSgrDEYA

▼Sky 星を紡ぐ子どもたち The Ocean Cleanupインタビュー

https://www.youtube.com/watch?v=GJv4GR83bIU

■NPO法人「海さくら」概要

2005年12月設立。「かつて江の島の海に生息していたタツノオトシゴが戻ってくるような美しい海」を目指し、神奈川県藤沢市・江の島を中心に活動するゴミ拾い団体です。「目指せ！日本一楽しいゴミ拾い！」をスローガンに掲げ、「体験・体感」を重視した独自の環境啓発活動を展開しています。Jリーグチームとの連携プロジェクト「LEADS TO THE OCEAN（LTO）」や、現役力士と取り組む「どすこいビーチクリーン」、国内最大級のゴミ拾いポータルサイト「ゴミひろいサガスBLUE SHIP」の運営など、従来の枠組みに捉われない多角的なアプローチで海洋問題の解決に挑み続けています。

公式サイト：https://umisakura.com/

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計3億を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも、多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ （@thatskygamejp）

【Tiktokアカウント】tiktok.com/@thatskygamejp（@thatskygameJP）

【公式Discordサーバー】bit.ly/skydiscordjp

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】http://thatgamecompany.com/