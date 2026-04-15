映像、星空、物語が溶け合う一夜限りの没入型ライブ体験『三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

2026年8月27日(木)・28日(金)にコニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAにて『三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』の開催が決定しました。本公演は「DYNAVISION(R)-LED」を有するプラネタリアYOKOHAMAでしか表現できない色鮮やかで没入感の高い映像演出と、三月のパンタシアのライブパフォーマンスが共鳴するプラネタリウムライブです。

イベントビジュアル特設サイト :https://planetarium.konicaminolta.jp/event/phantasia_led/?hall=planetariayokohama&rl=260415_pham_live

圧倒的な没入型ライブ体験『LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』

『LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』は、日本初のLEDドームシステム「DYNAVISION-LED」によって映し出される全天周映像で、ステージから客席まで会場全体を包み込む、新たなプラネタリウムライブイベントです。

会場となるコニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAはドーム自体が高輝度・広色域で発光する、眩いばかりの映像体験を可能にする最新鋭のプラネタリウム施設。美しい星空はもちろんの事、極彩色の映像世界はこれまでのプラネタリウムライブの概念を覆します。

迫力ある映像と音楽に飲み込まれる、全く新しいライブ体験をぜひお楽しみください。

LED映像投映イメージ

視界すべてが、物語になる。三月のパンタシアと全天周映像が共鳴する異次元のプラネタリウムライブ

クリエイティブユニット・三月のパンタシアによる『三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』の開催が決定しました。

本公演では、みあ(Vo.)が紡ぐ繊細な歌詞や楽曲の世界を、圧倒的な迫力の全天周映像で視覚化。

それはまるで曲の主人公と同じ景色や心情を体感できる没入体験であり、観客を楽曲の深淵へと誘うこれまでにない音楽体験です。

次世代のLEDプラネタリウムと三月のパンタシアのパフォーマンスが共鳴するこの日限りの特別な公演をお見逃しなく

●チケット販売に関して●

■三月のパンタシア 公式ファンクラブ「三月のナイショ話倶楽部」会員先行受付(抽選)

期間：2026年4月18日(土)10時00分～4月26日(日)23時59分

※本先行受付は「三月のナイショ話倶楽部(以下：FC)」会員様のみご応募いただけます(新規ご入会希望の方は以下のURLよりお申込みください)

※FC会員先行販売のチケットは、グッズ付きチケットとなります

https://fanicon.net/fancommunities/3355

FC会員先行販売グッズ付きチケットに関して

※グッズ内容/デザインは全公演共通の予定です

※グッズは公演当日(入場時を予定)にお渡しします。後日のお渡しや、個別発送対応は行いません

※複数公演のチケットをお持ちの方は、各入場時に都度お渡しします

■ticket board先行受付(抽選)

期間：2026年5月16日(土)10時00分～5月24日(日)23時59分

※本先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけます

https://ticket.tickebo.jp/sn/phantasia_led_tb

■一般販売(先着)

期間：2026年6月6日(土)10時00分～

※予定枚数に達し次第受付を終了します

https://ticket.tickebo.jp/sn/phantasia_led_ip

※先行受付/一般販売いずれの場合も特設サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください

※ticket boardをご利用いただくために会員登録(無料)が必要です

※ticket boardに記載の応募規定(枚数/席種等)及び、申込に際しての注意事項をご確認の上ご応募下さい

●『三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED』イベント概要●

出演：三月のパンタシア

日程：2026年8月27日(木)・28日(金)

時間：1st Stage 18:30開演(18:00開場) / 2nd Stage 20:30開演(20:00開場) ※両日同じ

料金：一律 8,800円(税込)

特設サイト：

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/phantasia_led/?hall=planetariayokohama&rl=260415_pham_live(https://planetarium.konicaminolta.jp/event/phantasia_led/?hall=planetariayokohama&rl=260415_pham_live)

場所：コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横濱ゲートタワー2F)

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/access/

【イベントに関する注意事項】

※本イベントはプラネタリウムという会場の特性上、様々な制限を設けさせていただいております。「特設サイト」に記載されている注意事項を必ずご確認の上、チケット購入/来場をして下さい

※プラネタリウム(星空)の演出の都合上、アーティストが見えにくい場合がございます

※小学生以下のお客様はご入場いただけません(中学生以上は要チケット)

●三月のパンタシア プロフィール●

「終わりと始まりの物語を空想する」をコンセプトに、ボーカルのみあを中心に結成されたプロジェクト。

2015年8月に活動を開始し、翌年6月1日にシングル「はじまりの速度」でメジャーデビュー。

みあ自らが楽曲の元となる小説を書きおろし、「音楽×小説×イラスト」(ガールズブルー企画)を連動させ、思春期の切ない恋心や憂鬱な気分といった繊細な心の揺れを表現。第一弾として発表した楽曲「青春なんていらないわ」はYouTubeにて1,480万回再生を超える。

2024年8月に5thアルバム「愛の不可思議」をリリース。

2025年3月には、自主企画イベント「三月春のパン(タシア)祭り 2025 -リベンジの春-」を、ゲストにSou / ナナヲアカリを

迎えて5年越しに開催し、ナナヲアカリとの初コラボ曲「天使になりたいっ！」を配信リリース。

8月16日、活動開始10周年を記念したライブ「三月のパンタシア 10tnANNIVERSARY LIVE 2025 -多彩透明な

ブルーだった-」を開催。

10月15日、みあ2冊目となる書き下ろし小説「君の記憶だけない」(双葉文庫)を出版。

8月20日、初のベストアルバム「多彩透明なブルーだった」をリリースし、12月3日にはシングル「あまのじゃくヒーロー」をリリース。

2026年4月15日、崩壊学園11周年タイアップ テーマソング「風、光る。」をリリース。

【HP：https://www.phantasia.jp/】

三月のパンタシア_A写