【シンガポール3号店】やっぱりステーキがアジアを代表する商業の聖地・オーチャードに待望のグランドオープン！

株式会社ディーズプランニング

やっぱりステーキ ウィスマアトリア店 外観

株式会社ディーズプランニング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：義元大蔵）が展開するステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、シンガポール3店舗目となる新店舗を、アジアを代表するショッピングストリートであるオーチャード・エリアの中心施設「ウィスマ・アトリア（Wisma Atria）」内のプレミアム・フードコート「フードリパブリック（Food Republic）」にグランドオープンいたしました。



■アジアの流行が交差するオーチャードの象徴、ウィスマ・アトリア。

その活気あふれるフードリパブリックに、「やっぱりステーキ」が上陸

ウィスマ・アトリア雑感店内の様子

今回出店するオーチャードエリアは、シンガポール最大かつアジアを代表する商業の聖地であり、国内外から人が集まるトレンド発信エリアです。

その心臓部に位置する「ウィスマ・アトリア」は、オーチャード駅直結という利便性と、ローカル顧客に強く、安定した集客力を持つ生活密着型のライフスタイルモールです。

日本のブランドも多く出店しており、現地の方にとって「質の高い日本クオリティに出会える場所」として親しまれています。

さらに、出店区画である「フードリパブリック」は、シンガポールの食文化を体験できるプレミアムなフードコートであり、圧倒的な集客力と高回転が魅力です。

アジアの流行が交差するこの活気あふれる場所で、現地の方から観光客まで多様なお客様に

沖縄発祥の『やっぱりステーキ』の味をお届けします。

「沖縄から世界へ」を合言葉に、これからも“地元に根ざしたステーキ食堂”として、世界中で愛されるブランドを目指してまいります。

【店舗情報】

店舗名：やっぱりステーキ ウィスマアトリア店

住所：

435 Orchard Road, #04-24 Wisma Atria,

Singapore 238877

営業時間：11:00～22:00

やっぱりステーキ ウィスマアトリア店

■日本でも、海外でも。変わらない 『店内手捌き』 のこだわり

ウィスマ・アトリア フードリパブリック店では、人気No.1メニューの「やっぱりステーキ（ミスジ）」をはじめとした、幅広いラインナップをご提供いたします。

やっぱりステーキでは、店内の肉職人がステーキを一つひとつ丁寧に手作業で捌き、肉の旨みを最大限に引き出す“手仕事品質”を創業当時から守り続けています。

なかでも看板商品の『ミスジステーキ』に使用するミスジは、1頭から約5kgしか取れない希少部位。繊細な筋の入り方を見極めながら、職人が手間を惜しまない丁寧な下処理を行うことで、部位が持つポテンシャルを引き出し、肉厚でありながら驚くほど柔らかな食感を実現しています。

機械による大量加工ではなく“手捌き”にこだわることで、各部位に合わせた最適なカット・下処理を可能とし、より高いクオリティのステーキをご提供できる点が、やっぱりステーキの大きな強みです。

希少部位ならではの濃厚な旨みと、職人技が生むしっとりとした口当たりを心ゆくまでお楽しみください。

今後もやっぱりステーキは、素材の良さを引き出す調理と、

手作業にこだわった商品づくりを通じて、

お客様に“新しいステーキ体験”をお届けしてまいります。