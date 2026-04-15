5/18-29開催「AppExchange ONLINE Summit」に出展・講演します

ベルフェイス株式会社

ベルフェイス株式会社(本社：東京都港区)は、2026年5月18日(月)～29日(金)に株式会社ネクプロ（本社：東京都千代田区）が主催するオンラインカンファレンス「AppExchange ONLINE Summit」にて出展・講演いたします。

◆イベント概要

◆オンデマンド配信予定のセミナー概要

イベント詳細・事前登録はこちら :https://appexchange-online-summit.v2.nex-pro.com/appexchange-online-summit/library/2605?np_source=bellface[表: https://prtimes.jp/data/corp/33891/table/191_1_dc1a18bc2dd34d44920848143128afcb.jpg?v=202604161251 ]

１.【bellSalesAIサービス紹介】商談数150％UP！“入力をやめた営業”はなぜ売上が伸びるのか？

Salesforceを導入しているにも関わらず、「入力されない」「データが活用できない」といった課題に悩んでいませんか。本セミナーでは、営業の入力作業をなくすことで、なぜ商談数150％増加といった成果につながるのかを、具体事例をもとに解説します。単なる業務効率化ではなく、営業成果・マネジメント・データ活用までどう変わるのかがポイントです。営業部門はもちろん、DX・システム部門の方にも、Salesforceを“使われる基盤”へ進化させるヒントをお届けします。

２.【Agentforce関連】Agentforce活用が進む企業・進まない企業、その差は“データ構造”だった

Agentforceを導入したものの「活用が進まない」「期待した成果が出ない」、もしくは導入を検討しているものの「活用できるか不安…」と感じていませんか？その原因の多くはAgentforceそのものではなく、“Salesforce上のデータの状態”にあります。本セミナーでは、Agentforce活用が進まない企業に共通する課題とその解決策について解説。営業が入力しなくてもデータが整う仕組みにより、Agentforce活用が加速し営業生産性2倍を実現した当社の取り組みを交えながらお伝えします。

◆講演概要

インタビュー形式でSalesforce入力エージェント『bellSalesAI』のご紹介をいたします。（予定）

※詳細は今しばらくお待ちください。

イベント詳細・事前登録はこちら :https://appexchange-online-summit.v2.nex-pro.com/appexchange-online-summit/library/2605?np_source=bellface◆ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円（資本準備金含む）

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

URL ： https://bellface.co.jp/