「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」本公演＆アフターパーティ出演者情報公開！

株式会社coly

株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、2026年7月25日(土)にパルテノン多摩 大ホールにて開催予定の「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語 」本公演の出演者情報を公開しました。

本公演では、『魔法使いの約束』ゲーム内季節イベントシリーズのひとつ「七夕イベント」をテーマにした田丸篤志さん、鈴木千尋さん、岡本信彦さん、河本啓佑さん、杉山紀彰さんによるトークやオリジナル朗読劇、そしてイベント限定グッズの販売を予定しています！

更に、本公演の翌日7月26日(日)には、ハイアットリージェンシー東京にて、アフターパーティ開催が決定！

お食事の後に、岡本信彦さんと河本啓佑さんのトークイベントを予定しています。

詳細は、公式X『【公式】まほやくイベント＆グッズ情報』（@mahoyaku_event(https://x.com/mahoyaku_event)）、およびイベント特設サイト（https://mahoyaku.com/event2607）にて順次お知らせいたしますので、是非ご確認ください。

■イベントタイトル

『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語

■日程

【本公演】2026年7月25日(土)

・昼公演 14:00開場／15:00開演

・夜公演 18:00開場／19:00開演

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

・開場／開演時間 ※後日公開

■会場

【本公演】パルテノン多摩 大ホール（URL：https://www.parthenon.or.jp/）

【アフターパーティ】ハイアットリージェンシー東京（URL：https://hyattregencytokyo.com/）

■出演 ※敬称略

【本公演】2026年7月25日(土)

田丸篤志（アーサー役）

鈴木千尋（スノウ役）

岡本信彦（シノ役）

河本啓佑（ヒースクリフ役）

杉山紀彰（ネロ役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

岡本信彦（シノ役）

河本啓佑（ヒースクリフ役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

■チケット料金

【本公演】2026年7月25日(土)

SS席 \17,000（税込）

S席 \12,000（税込）

A席 \10,000（税込）

※SS席は特典付きです。中央通路より前方の座席となります。

※S席は中央通路より後方の座席となります。

※A席はS席より後方の座席となります。

※枚数制限：お一人様1公演につき2枚までとなります。

※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。

※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。

※車椅子用エリアのご利用を希望される方は、当日のご案内をスムーズに行えますよう恐れ入りますが、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

colyイベント担当 event@coly.info

受付時間：平日 10:00～17:00(土日祝日、年末年始は除く)

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

※後日公開

※アフターパーティは特典・お食事付きのイベントです。

■チケット特典

【本公演】2026年7月25日(土)

SS席特典

＜昼公演＞

・イベントKVアクリルスタンド（全1種）

※サイズ：約 横148×縦105mm

・ミニキャラガーランドバッジ（全1種）

※サイズ：丸型／直径約100mm

・オリジナル付箋（全1種）

※サイズ：後日公開

＜夜公演＞

・イベントKVオーロラフォンタブ（全1種）

※サイズ：約 横60×縦95mm

・ミニキャラガーランドバッジ（全1種）

※サイズ：ホームベース型／約 横100×縦132mm

・オリジナル付箋（全1種）

※サイズ：後日公開

来場者特典

「紙製うちわ（全2種）」

※サイズ：直径約200mm

※特典の内容は変更となる場合がございます。

※来場者特典の紙製うちわは昼公演と夜公演でデザインが異なります。昼公演は描き起こしミニキャライラスト、夜公演は等身イラストを使用予定です。

※来場者特典のお渡しは1公演につきお一人様1枚のお渡しとなります。

※SS席特典のお渡しは1公演につきお一人様1セットのお渡しとなります。

※イベントKVは描き起こしミニキャライラストを使用予定です。デザインは後日公開となります。

※ミニキャラガーランドバッジは、昼公演と夜公演でデザインが異なります。

※オリジナル付箋は、昼公演と夜公演でデザイン共通となります。

※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

※後日公開

■チケット販売スケジュール

現在、2026年7月25日(土)開催の本公演来場チケットのアプリ先行受付中！

SS席特典は、イベント描き起こしミニキャライラスト（アーサー、スノウ、シノ、ヒースクリフ、ネロ）を使用した特典を予定しています。

【本公演】2026年7月25日(土)

▼アプリ先行

受付期間：2026年4月15日(水)12:00～4月27日(月)23:59

当落発表：2026年5月1日(金)13:00

入金期間：当落発表後～2026年5月7日(木)21:00

※応募申込方法等、詳細につきましては、アプリ『魔法使いの約束』内にてお知らせいたします。

▼プレオーダー先行

受付期間：2026年5月15日(金)12:00～5月27日(水)23:59

当落発表：2026年5月31日(日)13:00

入金期間：当落発表後～2026年6月7日(日)21:00

※応募申込方法等、詳細につきましては後日公開いたします。

※アフターパーティの販売スケジュールは、後日公開いたします。

権利表記：(C)︎coly

『魔法使いの約束』アプリ基本情報

タイトル：魔法使いの約束

ジャンル：魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム

シナリオライター：都志見文太

キャラクターデザイン原案：ダンミル

対応OS：iOS / Android

料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mahoyaku.com

公式LINE：http://nav.cx/2bWSLHH

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mahoyaku_info

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790

Google Play(TM)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku