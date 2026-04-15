Plottと小学館による共同制作ショートアニメの原作漫画『ブラックチャンネル』がテレビアニメ化決定！＆YouTubeで4月15日(水)18時半より緊急生配信

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、漫画『ブラックチャンネル』がテレビアニメ化決定いたしましたことをお知らせいたします。

■ 重大発表あり！？ブラックチャンネル緊急生配信2026

YouTube「ブラックチャンネル」は、2020年8月にリリースされた、小学館とPlottにより共同制作しているショートアニメを軸にしたIPプロジェクトです。



この度、漫画『ブラックチャンネル』がテレビアニメ化決定したことを受け、4月15日（水）18時半よりYouTubeチャンネルにて緊急生配信をおこないます。



配信リンクURL：https://youtube.com/live/SGXqcMIxCxI?feature=share

放送時間：2026/4/15 18:30～

■ 『ブラックチャンネル』とは

小学館が発行する、いつの時代も子供たちの遊びをリードする『月刊コロコロコミック』とPlottにより共同制作しているショートアニメを軸にしたIPプロジェクト。



きさいちさとし氏による、ちょっと怖いけど目が離せない「令和の新ダークヒーロー」。悪魔系動画クリエイターのブラックがクラスのアイドルやエリート小学生の裏を暴いたりといった“やりたい放題”の日常をお届けします。2020年8月よりショートアニメ版の配信を開始。



チャンネル登録者数120万人を突破し、メディアミックスも積極的に展開しています。

YouTube：https://www.youtube.com/@black_orechan

X：https://twitter.com/black_orechan

TikTok：https://www.tiktok.com/@orechanblack

(C) きさいちさとし・小学館／Plott

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/