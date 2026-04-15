メディカルネットが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社メディカルネット（代表取締役会長CEO：平川 大、東証グロース：証券コード 3645）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

メディカルネット適時開示： https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20260414503676/

別表：メディカルネット優待内容詳細

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/312_1_869cb897f36f8a50a250f7443b97756d.jpg?v=202604161251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/312_2_7d4ef8ab0c54754b8404b6d1169c63ae.jpg?v=202604161251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

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