【2026年5月20日（金）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー

リーガルテック株式会社【開催概要】

知財×AIリーガルテックセミナー

日時：2026年5月20日（水）16:00～17:00

形式：オンライン（Microsoft Teams）

参加費：無料（事前申込制）

登壇者：

安武 成記 氏（パナソニック エレクトリックワークス株式会社 知的財産センター 事業知財部 部長／弁理士／組織内弁理士協会 副理事長）

※プログラム内容や登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※なお、本セミナーは資料配布およびアーカイブ配信を予定しておりません。

当日のご参加者のみがご視聴いただける内容となっておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

お申し込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/9c184816-34a7-4b90-81ea-47a6318349fc@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration【セミナー詳細】

生成AIの活用が進む中、企業知財を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。

従来の知財業務の枠組みを超え、事業経営への貢献価値そのものが問われる時代に入りました。

一方で、多くの企業知財部では課題意識を持ちながらも、従来型の業務プロセスから脱却できていないケースも少なくありません。

本セミナーでは、生成AIの活用テクニックの紹介にとどまらず、

「生成AI時代における知財マネジメントの在り方」に焦点を当て、体系的に解説します。

具体的には、以下のテーマを取り上げます。

・知財部に求められる役割・価値の再定義

・生成AIを踏まえた知財戦略の考え方

・社内ガバナンスの構築と教育・啓発の進め方

・AI時代における知財人材育成の方向性

・これからの知財担当者に求められる能力・視点

本セミナーでは、安武成記氏を講師に迎え、実務とマネジメント双方の視点から、

生成AI時代の知財戦略についてわかりやすく解説します。

【こんな方におすすめ】

・生成AIを活用し、知財部の役割や価値を広げたい方

・事業部へのAI・知財教育の進め方を検討されている方

・知財人材の育成に課題意識をお持ちの方

【セミナーで得られること】

・生成AIを活用した知財マネジメントの考え方

・事業部に対する「AI×知財」教育の実践ポイント

・AI時代における知財人材育成の方向性と専門性の担保

主催：リーガルテック株式会社（https://legaltech.co.jp/）

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供