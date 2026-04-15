「atmos」と「Jリーグ」によるストリートとフットボールカルチャーが交差する初のコラボレーションアパレルが実現

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」と日本プロサッカーリーグの「Jリーグ」による、初のコラボレーションアパレルが登場いたします。

ストリートとフットボールカルチャーが融合したスペシャルプロダクトが完成いたしました。

ストリートカルチャーを世界へ発信してきた「atmos」と、1993年の開幕以来日本のスポーツカルチャーを牽引し続けてきた「Jリーグ」。双方が積み上げてきたカルチャーが交差することで、フットボールとストリートファッションを横断する特別なコレクションが実現いたしました。

【PRODUCT一覧】

本コレクションのメインアイテムとなる”atmos × J.LEAGUE CHAMPIONS TEE”は、「Jリーグ」の歴史と熱狂を象徴するグラフィックを落とし込んだデザインが特徴。ボディには、オリジナルで制作したモノトーンのジャガードカモ生地を採用。さりげなく浮かび上がるカモフラージュパターンはストリート感を高め、、「Jリーグ」のカルチャーを感じさせる要素を織り交ぜることで、シンプルながらも確かな存在感を放つ一着に仕上げました。光のあたり方や動きによって表情が変化する奥行きのあるデザインも魅力となっております。

さらに、”J1”カテゴリーに所属する20クラブのグラフィックを落とし込んだTシャツやキャップなどもラインナップ。スポーツシーンにとどまらず、日常のスタイリングにも取り入れられるアイテムとして展開いたします。

また、「atmos pink」とのコラボレーションでは、ウィメンズならではのデザインとなっており、トレンドの丈やサイズ感が意識されたこだわりが落とし込まれています。

アパレルコレクションは、2026年4月17日(金)よりatmos各店舗にて販売予定。店舗により展開アイテムが異なりますので詳しくは特集ページよりご確認下さ。また、atmosオンラインショップにて同日より受注受付も開始いたします。(受注商品のお届けは8月上旬予定)

【PRODUCT】

No: MABSU-AC120 / Price: 15,180（税込) / Size: ONE SIZE / Release: 2026年4月17日(金) 発売予定 / 展開店舗：atmosオンラインショップ

本コレクションの発売を記念し、「Jリーグ」の公式マスコット『Jリーグキング』をソフビとして立体化。 本作はキャラクター本来の魅力やシルエットを忠実に捉え、一から造形を行ったプロダクトとなっています。 スニーカーカルチャーを背景に、ファッションとトイの両軸で発信してきた「atmos」ならではの視点から、インテリアやコレクションとしても楽しめるアイテムに仕上がっています。

『Jリーグキング』は、2026年4月17日(金)よりatmosオンラインショップの受注販売のみとなります。

【受注詳細/特集ページ】

2026年4月17日(金)9時00分 - 4月30日(木)23時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-j-league(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-j-league)

今回の発売を記念し「atmos URAHARA」店ではPOPUPの展開と期間中はアパレルカスタムを実施、サッカーカルチャーとストリートが交差する特別な企画も予定しています。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://www.atmos-pink.com/(https://www.atmos-pink.com/)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKERCULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFESTYLEを提唱。SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

PinksStreet

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。