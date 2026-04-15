2026年4月22日（水）、JAMES PERSEの新店舗が阪急メンズ大阪3階にニューオープン。

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株式会社 トゥモローランド

2026年4月22日（水）、JAMES PERSEの新店舗が阪急メンズ大阪3階にオープンいたします。



JAMES PERSE HANKYU MENS OSAKA 4.22 NEW OPEN

関西初となるメンズ単独ストアとして、ブランドの世界観を体感いただける空間が誕生します。
厳選された素材とリラックスした着心地を軸に、LAのライフスタイルを背景としたメンズコレクションを展開。



JAMES PERSE

JAMES PERSE


JAMES PERSE

JAMES PERSE

日常に静かな豊かさをもたらす、タイムレスなスタイルをお楽しみいただけます。
この機会にぜひ、店頭にてご覧ください。



[店舗情報]
ジェームス パース 阪急メンズ大阪
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町7番10号 阪急メンズ大阪 3階

[営業時間]
平日：11:00～20:00
土・日・祝：10:00～20:00