【関西初出店】『生パスタ専門店スパラ　ららぽーと門真店』 4月15日OPEN　店内製麺のもちもち生パスタと焼きたてピザを提供

株式会社フォーシーズ

株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESS*（本社：東京都港区 社長：齊藤竜太郎）が運営する、『生パスタ専門店スパラ』は2026年4月15日（水）、商業施設「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真」(大阪府門真市)に関西初となる新店舗をオープンをいたします。

* ・・・株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESSは株式会社フォーシーズ（東京都港区 代表取締役会長兼CEO：淺野 幸子）のグループ会社です

関西初出店 とろけるチーズと生パスタの専門店

- 店内で製麺・熟成させ旨味が詰まった、もちもち食感の生パスタが特徴の『生パスタ専門店スパラ』の関西初出店となる8店舗目が「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真」の3階「フードテラス」にオープン。- 同施設は、「ららぽーと」とアウトレットモールが一体となった複合型商業施設で、ファッション・雑貨・グルメ・エンターテインメントなど多彩な店舗が集積し、幅広い世代が一日中楽しめる体験型商業施設として注目を集めています。

こだわりの生パスタに焼きたてのピザ！春限定メニューも必見

- こだわりの自家製麺やチーズを使用したパスタは、加熱した土鍋プレートに盛り付けて提供するため、アツアツでお召し上がりいただけます。また、DOP認定された24ヶ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノはお客様の目の前で削り、土鍋に入ったパスタにかけるため、とろける絶品のチーズを堪能できます。- こだわりのナチュラルチーズを使用したピザも焼きたてをご提供します。テイクアウトも可能ですので、ご自宅でもお楽しみいただけます。- さらに春限定の旬の新キャベツを使用したパスタ「新キャベツと厚切りベーコンのクリームチーズソース」、チェダーチーズやモッツァレラチーズ、パルミジャーノ・レッジャーノをはじめとした7種類のチーズにハチミツが相性抜群のピザ「７種のチーズハチミツ添え」も販売いたします。

【店舗概要】

店舗名称：生パスタ専門店スパラ ららぽーと門真店

所在地：大阪府門真市松生町1番11号 ららぽーと門真 3Fフードテラス

営業時間：10時～21時 ラストオーダー20時30分

オープン日：2026年4月15日（水）

フォーシーズグループは同施設内に今回オープンする『生パスタ専門店スパラ ららぽーと門真店』のほか、本物の讃岐うどんを味わえる「宮武讃岐うどん ららぽーと門真店」（ 3階「フードテラス」）、自家製本格そばを粋に楽しむ「吉祥庵（きっしょうあん） 」の計3店舗を展開しています。

【商品 一例】

●自家製生パスタ 大盛り 麺1.5倍 ＋110円

【期間限定 2026年6月上旬まで】

新キャベツと厚切りベーコンのクリームチーズソース 1,045円

新キャベツと厚切りベーコンのクリームチーズソース

とろける7種のチーズのカルボ【人気No.1】 1,078円

チーズそれぞれの旨みとコクが深い味わいを楽しんでいただける看板メニュー

とろける7種のチーズのカルボ

クリームチーズのトマトソース【人気No.2】 748円

旨みたっぷりトマトソース

明太子のクリームソース【人気No.3】 968円

博多明太子使用

ローストチキンのバジルクリームソース【おすすめ】 1,243円

24ヶ月熟成の"パルミジャーノ・レッジャーノ“のカルボ 858円

●ピザ Rサイズ：直径約20センチ 1人分 6カット Lサイズ：直径約30センチ 2～3人分 8カット

【期間限定 2026年6月上旬まで】

７種のチーズハチミツ添え Rサイズ 935円 Lサイズ 1,298円

イタリア産モッツァレラのマルゲリータ Rサイズ 748円 Lサイズ 1,188円

イタリア産モッツァレラ・トマトソース

イタリア産モッツァレラのマルゲリータ

テリヤキチキン Rサイズ 913円 Lサイズ 1,298円

マヨネーズソース

●サイドメニュー

ロングポテト 649円

ロングポテト

フレンチフライ 418円/メガ盛り 748円

チキンナゲット5個入 418円

キッズトイセット おもちゃ付き 550円

右記より2つをお選びいただけます 【チキンナゲット・フレンチフライ・ドリンク】

●デザート

ふわふわミニドーナツ （マスカルポーネ＆カスタード・チョコレート・ストロベリー） 各407円

※価格・内容・展開期間は変更する場合がございます

※価格はすべて税込です

生パスタ専門店スパラ

2014年に開業した、とろけるチーズと生パスタの専門店。店内で製麺・熟成させた、もちもち食感の生パスタを使用し、本格的な味をフードコートで手軽にお楽しみいただけます。

DOP認定されたイタリア直送のパルミジャーノ・レッジャーノ（『イタリアチーズの王様』）をその場で削り、お客様の目の前でおかけします。また、こだわりのナチュラルチーズを使用したピザもご用意しています。

【公式サイト】https://www.four-seeds.co.jp/brand/spala(https://www.four-seeds.co.jp/brand/spala)

【公式Instagram】https://www.instagram.com/namapasta_spala/(https://www.instagram.com/namapasta_spala/)