株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE（ワイルドサイド）は、アーティスト・内田すずめ氏とのコラボレーションコレクションを、4月17日（金）よりWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUにて先行発売、4月22日（水）よりWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO、WILDSIDE公式オンラインプラットフォームにて発売します。

※アート作品はオンラインサイトにて抽選販売を実施します。詳細は下記に記載いたします。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

今回のコラボレーションでは、アート作品1点とファッションアイテム3型が登場します。

美人画「春の風」は、 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUのオープン2周年を記念し、内田氏が特別に描き下ろした作品です。株式会社ヨウジヤマモトとの初のコラボレーション、Yohji Yamamoto POUR HOMME 2018 S/Sコレクションにて発表した美人画に立ち返り、今回の作品ではより立体的なポージングを追求。春風を思わせる柔らかな動きで髪をなびかせ、軽やかな空気感を纏う作品に仕上がりました。

また、それぞれの素材の特性を活かしながら、「春の風」の世界観を落とし込み、マーガレットの花を配したジャケット、ブラウス、Tシャツの3型を展開。デシン素材のジャケットは軽やかでシワになりにくく、レーヨンのブラウスは柔らかなドレープが魅力。Tシャツはルーズシルエットで余白を持たせたフォルムに仕上げています。原画の質感や鉛筆のタッチまで繊細に再現し、絵の手触りまでも感じられるような繊細な表現が特徴です。プリント技法により生じる、ボディと人物の色彩コントラストにもご注目ください。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE × Suzume Uchida “春の風”(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-A25-910-1-03/) 550,000円（税込）

※作品は一点物で、抽選による販売となります。

WILDSIDE × Suzume Uchida Ta/Pe Crepe de Chine 2B Jacket(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-J42-500-1-02/)

143,000円（税込） サイズ：S/M

WILDSIDE × Suzume Uchida Rayon Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-B21-254-1-03/) 60,500円（税込） サイズ：フリー

WILDSIDE × Suzume Uchida T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-T34-025-1-03/) 22,000円（税込） サイズ：フリー

内田すずめ（うちだすずめ）／アーティスト

1986年生まれ。筑波大学芸術専門学群卒業後、社会人経験を経て2014年より制作を開始し、同年に初個展を開催。写実的で繊細な人物表現を基盤に、女性の身体や内面、記憶や感情の揺らぎを主題とする。原体験に根ざした記憶をドキュメントのように描き、生への不安や悲しみとともに、その先にある希望や生命感を表現する点に特徴がある。作品は国内外のギャラリーやアートフェアで発表。2017 年のYohji Yamamoto POUR HOMME との合作を皮切りに、Y-3、BE@RBRICK 等コラボレーション多数。

【WILDSIDE × 内田すずめ Collaboration Collection】

▼アート作品抽選販売

応募受付期間：2026年4月17日（金）12:00～4月22日（水）23:59

応募方法：WILDSIDE公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)にて

当選発表：2026年4月23日（木）

※発送は2026年5月中旬以降を予定しております。

※WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUにて4月17日（金）～4月24日（金）の期間、アート作品を特別展示いたします。

▼先行発売

発売日：2026年4月17日（金）

展開店舗：WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

▼一般発売

発売日：2026年4月22日（水）

展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/) ※同日12時発売開始。

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO

（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)